Κίνηση: Ζόρικο πρωινό για Κηφισό, κέντρο, Κηφισίας - Καθυστερήσεις 45' στην Αττική Οδό

Ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς από νωρίς το πρωί της Τρίτης 21/10 σε πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου καθώς η κίνηση που καταγράφεται είναι ιδιαίτερα σημαντική εξαιτίας της βροχής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, το κυριότερο πρόβλημα όπως κάθε πρωί εμφανίζεται στη λεωφόρο Κηφισού με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί που σκοπεύουν να κινηθούν σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή αφού οι καθυστερήσεις που σημειώνονται ξεκινούν από το ύψος του Αιγάλεω και εκτείνονται έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο. Επιπρόσθετα, μικρή συμφόρηση παρατηρείται και από τον Κόκκινο Μύλο έως τη Λυκόβρυση.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών όπου από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί.

Το κέντρο της πρωτεύουσας παρουσιάζει εξίσου προβλήματα αφού οι λεωφόροι βασιλέως Κωνσταντίνου και βασιλίσσης Σοφίας αρχίζουν να «κοκκινίζουν» ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην οδό Αρδηττού.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Συγγρού όπου οι οδηγοί θα βρουν κυκλοφοριακό κομφούζιο κυρίως από την οδό Λαγουμιτζή έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια.

Όσοι κινούνται κυρίως στη λεωφόρο Κηφισίας, τμηματικά αρχίζουν οι καθυστερήσεις κυρίως από το ύψος του Χαλανδρίου στην κάθοδο προς Αθήνα.

Στη λεωφόρο Καρέα, έντονες είναι οι για τους οδηγούς που κινούνται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.

Μέχρι στιγμής, τμηματικά παρατηρούνται καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό και πιο συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45' από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 30' από Ανθούσα έως Κηφισίας,

Άνω των 30' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.