Ένα άκρως επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ύψος του Σπαθοβουνίου, όταν οδηγός αυτοκινήτου έκανε όπισθεν στον αυτοκινητόδρομο, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που δημιουργούσε για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Σύμφωνα με το Alpha, το όχημα ακινητοποιήθηκε αιφνιδίως στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, προτού ο οδηγός προχωρήσει σε έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο ελιγμό. Έτσι, αντί να συνεχίσει μέχρι τον επόμενο κόμβο ή να αναζητήσει ασφαλή επιστροφή μέσω Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), επέλεξε να βάλει όπισθεν και να κινηθεί αντίθετα προς την κυκλοφορία.

Όπως προκύπτει, ο οδηγός φέρεται να έχασε την έξοδο που ήθελε να ακολουθήσει και αποφάσισε να επιστρέψει με αυτόν τον παράνομο και επικίνδυνο τρόπο.

Το περιστατικό κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές, με την Τροχαία να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.