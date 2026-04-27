Κίντμαν: Μία πράξη που απαιτεί να κάνουν οι κόρες της κάθε μέρα, μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν

Τον τρόπο με τον οποίο διατηρεί το ''δέσιμο'' με τις κόρες της - την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και την 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, τον 58χρονο Αυστραλό τραγουδιστή της κάντρι Κιθ Έρμπαν - ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, αποκάλυψε η Νικόλ Κίντμαν κατά την εμφάνισή της στο HISTORYTalks στη Φιλαδέλφεια πριν από λίγες μέρες.

Τους λέω: "Πρέπει να με αγκαλιάζετε για δύο λεπτά την ημέρα", εξήγησε η ηθοποιός και συμπλήρωσε: «Απελευθερώνει ορισμένες χημικές ουσίες στο σώμα και όλοι χρειάζονται μια αγκαλιά για περίπου δύο λεπτά την ημέρα», συνέχισε η Κίντμαν.

Η 58χρονη ηθοποιός συνέχισε την ομιλία της εξηγώντας ότι αυτή και τα δύο μικρότερα παιδιά της είναι μια μικρή, δεμένη «συμμορία» τριών ατόμων. «Είμαστε τόσο δεμένες, οι τρεις μας, που μιλάμε για τα πάντα» εξομολογήθηκε.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της μάλιστα είχε αποκαλύψει: «Είπα στις κόρες μου ότι οι αποφάσεις που παίρνουν τώρα θα επηρεάσουν τη ζωή τους... Η προσπάθεια δημιουργίας συναισθηματικής σταθερότητας είναι σημαντική για εκείνες, ώστε να μπορούν να νιώθουν ότι ο κόσμος είναι δικός τους και επίσης θα έχουν ένα απίστευτο μέλλον αλλά μπορεί να είναι και απίστευτα συντριπτικό».