Κιουρτσάκη: Αποκάλυψε το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί από το 2009 «Σταμάτησα να βγαίνω στην παραλία»

Σε μια εξομολόγηση προχώρησε η Όλγα Κιουρτσάκη μέσα από μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram και αποκάλυψε το αυτοάνοσο νόσημα που την ταλαιπωρεί από το 2009.

«Είναι το πρώτο καλοκαίρι της ζωής μου, από το 2009 που έμαθα ότι έχω λεύκη και σταμάτησα να βγαίνω στην παραλία, που χαίρομαι το καλοκαίρι μου και δεν με νοιάζουν τα βλέμματα του καθενός. Αν κάποιος με κοιτάει και βλέπει ότι έχω διχρωμίες στο σώμα μου, δεν με νοιάζει τίποτα. Ξέρετε γιατί; Γιατί, δεν το κάνω για μένα, το κάνω για το παιδί. Μέσω του παιδιού, μπορώ κι εγώ και μου φεύγει αυτή η ανασφάλεια. Γιατί το παιδί πρέπει να κάνει μπάνια, είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί και η μαμά μου θέλει ξεκούραση, είναι το μόνο σίγουρο κι αυτό.

Εγώ, αν ήταν στο χέρι μου δεν θα έβγαινα στη θάλασσα, δεν θα έβγαινα στην παραλία και γενικά δεν θα έβγαινα στον ήλιο, όπως κάνω τόσα χρόνια. Αλλά έχω ένα παιδί που δεν θέλω να μου αρρωσταίνει συχνά όλο το χειμώνα. Και επειδή πέρυσι, πάλι δεν κάναμε διακοπές, φέτος που κάνουμε θα κάτσουμε ένα μήνα εδώ πέρα… Και θα δούμε αν θα πάει κι άλλο ή θα πάμε και κάπου αλλού. Δεν είναι στο χέρι μου όμως να μη βγαίνω στον ήλιο αυτή τη φορά. Οπότε, το δέχομαι» εξομολογήθηκε η κόρη της Άντζελας Δημητρίου.