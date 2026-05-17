Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα ενωτικά μηνύματα προς τους παρόντες και οι εσωκομματικές «κακοτοπιές»

Σε κατάσταση παρατεταμένης εκλογικής εγρήγορσης έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνοντας νωρίτερα σήμερα τις εργασίες του 16ου τακτικού Συνεδρίου του κόμματος.

@flashgrofficial «Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες». Με αυτό το μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας ξεκάθαρο προεκλογικό τόνο στη γαλάζια παράταξη 🇬🇷 📌 Παρά τα ανοίγματα στελεχών προς Καραμανλή και Σαμαρά, ο πρωθυπουργός έδειξε πως κοιτά μπροστά και επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Η ομιλία Δένδια άνοιξε ιδεολογική συζήτηση στο εσωτερικό της ΝΔ, όμως ο Μητσοτάκης απέφυγε την ευθεία απάντηση, επιλέγοντας ενότητα και έμφαση σε άμυνα, Ένοπλες Δυνάμεις και σταθερότητα. Αίσθηση πάντως προκάλεσε το γεγονός ότι από τη λίστα πολιτικών αντιπάλων που ανέφερε, έλειπε το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. 🎯 Ο μεγάλος στόχος πλέον είναι ένας: τρίτη συνεχόμενη εκλογική νίκη μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης. Και το ερώτημα παραμένει: θα επικρατήσει η φθορά ή το δίλημμα «ποιος σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί;» 🎤Σπύρος Μουρελάτος 📹Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Διαμηνύοντας για ακόμη μία φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ο πρωθυπουργός απήντησε εμμέσως πλην σαφώς ότι η μία τρίτη κυβερνητική θητεία για τον ίδιον και τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι κομματικός αυτοσκοπός, αλλά αναγκαιότητα, που υπαγορεύεται από τις προκλήσεις και τους κινδύνους στον ευρύτερο διεθνή περίγυρο.

Ο ίδιος και με το βλέμμα στα θερμά μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και στις τουρκικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σημείωσε με νόημα ότι χρέος του πρωθυπουργού είναι να μην ωραιοποιεί καταστάσεις και να μην κρύβει τα εμπόδια.

Aπέφυγε τις εσωκομματικές... κακοτοπιές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ΝΔ παραμένει το κόμμα των πολλών και επανέλαβε ότι έχουν γίνει λάθη, που πρέπει να διορθωθούν ως έμμεση απάντηση στις εσωκομματικές αιχμές, που διατυπώθηκαν κυρίως από την πλευρά του Νίκου Δένδια χθες, ωστόσο, απέφυγε να κάνει μία ομιλία εστιασμένη στο.. ανήσυχο εσωτερικό σκηνικό του κυβερνώντος κόμματος υπηρετώντας απόλυτα τις κύριες στοχεύσεις, που εξ αρχής είχαν τεθεί, όπως η συστράτευση και η ενότητα αποφεύγοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις εσωκομματικές «κακοτοπιές» σε μία διαδικασία που ούτως ή άλλως είχε στόχο την αφύπνιση του κομματικού μηχανισμού και όχι την εσωστρέφεια.

Τόνισε, πάντως, ότι «την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες, είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ» λίγες ώρες αφ ότου προβεβλημένα στελέχη του κόμματος όπως οι δύο Αντιπρόεδροι, Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά και άλλοι όπως ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Θοδωρής Ρουσόπουλος είχαν εκφράσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο την επιθυμία να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Λίγο... αντιπολίτευση και οδηγίες για τα τηλεοπτικά «παράθυρα»

Έχοντας, μάλιστα, αυτοπεποίθηση για τα πεπραγμένα των προηγούμενων 7 χρόνων, αλλά και για τον προγραμματικό λόγο εν όψει της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφιέρωσε ελάχιστο χρόνο στην αντιπολίτευση. «Κάποιοι επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015. Άλλοι μένουν παγιδευμένοι στα ξύλινα συνθήματα του 1981» είπε σε μία αποστροφή του φωτογραφίζοντας τους Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη επαναβεβαιώνοντας, όμως, ότι «δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος, η ΝΔ είναι πρώτη και η πρωτιά είναι κυρίως ευθύνη, δουλειά και αποτέλεσμα».

Μάλιστα και εν είδει οδηγιών προς ναυτιλλομένους, ο πρωθυπουργός κάλεσε τα «γαλάζια» στελέχη να μην εμπλέκονται σε…καβγάδες στα τηλεοπτικά παράθυρα, καθώς, όπως είπε, το κυβερνών κόμμα έχει στιβαρή πολιτική επιχειρηματολογία, εν αντιθέσει με την αντιπολίτευση, όπου η πόλωση προδίδει προγραμματική ένδεια.

Πλέον και με τις σημερινές αρχαιρεσίες για την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής, το εσωκομματικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην εκλογή του νέου Γραμματέα στο αμέσως προσεχές διάστημα με τα ονόματα των Βασίλη Σπανάκη, Γιώργου Στύλιου και Γιάννη Παπά να ακούγονται έντονα τις τελευταίες ημέρες.