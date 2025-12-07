Mιλώντας σε εκδήλωση, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ερυθράς Θάλασσας, στη Σαουδική Αραβία, η Κίρστεν Ντανστ μίλησε για τα παιδιά της - κάτι που σπανίως το κάνει - αλλά επαίνεσε και τον ''υπέροχο'' σύζυγό της. Η 43χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία έχει δύο γιους, τον 7χρονο Ένις και τον 4χρονο Τζέιμς, μίλησε ανοιχτά για το πώς το γεγονός ότι έγινε μητέρα επηρέασε θετικά την απόφασή της να χαλαρώσει τον ρυθμό της καριέρας της στην υποκριτική και να σκεφτεί προσεκτικά τους ρόλους που αποδέχεται. «Έχω εξαντληθεί στο παρελθόν και δεν έχω διατηρήσει αυτή την ενέργεια που μου επιτρέπει να έχω ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής» παραδέχθηκε.

Και συμπλήρωσε: «Πήγαινα επίσης σχολείο, έκανα ταινίες και πήγαινα πέρα ​​δώθε. Αλλά τώρα, βρίσκομαι σε μια θέση που μπορώ να περιμένω, να περιμένω μέχρι να θέλω να δουλέψω. Έχω δύο παιδιά. Απολαμβάνω απλώς το να είμαι μαμά και περιμένω έργα που πραγματικά σημαίνουν κάτι για μένα. Είναι πραγματικά υπέροχο που βρίσκομαι τώρα σε μια θέση όπου μπορώ να είμαι πολύ προσεκτική με το τι δουλειά θα κάνω».

Η ηθοποιός που παντρεύτηκε με τον 37χρονο Τζέσι Πλέμονς το 2022 εξήγησε: «Νομίζω ότι σε όποιον έχει βιώσει την εμπειρία της απόκτησης παιδιών, όλα αλλάζουν. Σε εμένα έδωσε πολύ περισσότερη αφοβία στην υποκριτική μου και αυτό ήταν ένα πραγματικό δώρο».

Μεταξύ άλλων δήλωσε: «Ήμουν πολύ τυχερή που έχω γύρω μου καλούς ανθρώπους και έχω έναν υπέροχο σύζυγο. Επίσης, νομίζω ότι όσο πιο πιστός είσαι στον εαυτό σου και όσο λιγότερο ανησυχείς για τους άλλους, τόσο περισσότερες ευκαιρίες έρχονται και οι σωστές έρχονται σε εσένα. Νομίζω ότι για να έχεις μακροζωία, ειδικά ως γυναίκα, πρέπει να συνεχίσεις να έχεις μια ενδιαφέρουσα καριέρα και να παραμένεις ξεχωριστός/ή».