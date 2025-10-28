Κίσσαμος: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 23χρονος - Φόβοι για βεντέτα στο χωριό

Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 51χρονου συγχωριανού του στην πλατεία του Έλους Κισσάμου, κατά τη διάρκεια της γιορτής του κάστανου, μιας βραδιάς που βάφτηκε με αίμα.

Ο εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε δημόσιο χώρο και οπλοχρησία.

«Είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος»

Ο συνήγορός του, Γιώργος Φραντζεσκάκης, δήλωσε στο kriti360.gr πως ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε «συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος» για την πράξη του.

«Ο ίδιος θέλησε από την πρώτη στιγμή να συνεργαστεί με τις Αρχές. Παραδόθηκε αυτοβούλως, χωρίς να χρειαστεί ένταλμα σύλληψης, και υπέδειξε ο ίδιος το σημείο όπου είχε πετάξει το όπλο», ανέφερε ο δικηγόρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 23χρονος θα εκθέσει αναλυτικά τις θέσεις του ενώπιον της ανακρίτριας το Σάββατο, «σεβόμενος ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας άνθρωπος νεκρός».

Το χρονικό του φονικού

Όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια έντονη λογομαχία ξέσπασε ανάμεσα στους δύο άνδρες λίγο πριν το μοιραίο. Ο 23χρονος φέρεται να τράβηξε πιστόλι 22 χιλιοστών και να πυροβόλησε τρεις φορές εξ επαφής στο στήθος τον 51χρονο.



Εκείνη τη στιγμή, η πλατεία είχε σχεδόν αδειάσει. Όσοι παρέμειναν έσπευσαν να βοηθήσουν, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, όμως παρά τις προσπάθειες και τη διακομιδή στο νοσοκομείο, το θύμα κατέληξε.

Φόβοι για βεντέτα στο χωριό

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, με πολλούς να εκφράζουν φόβους ακόμη και για βεντέτα. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν οικογενειακές διαφορές, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγες ημέρες πριν το έγκλημα, το θύμα είχε χαστουκίσει τον 23χρονο έπειτα από καβγά.



Το θύμα, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε παραβατική συμπεριφορά και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για επεισόδια και ξυλοδαρμούς.