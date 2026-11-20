Από τα αντηλιακά και τις κονσέρβες μέχρι τα ραδιόφωνα με μπαταρίες και τον εξοπλισμό κατασκήνωσης, οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται πως ενισχύουν τις προμήθειές τους για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων καταστάσεων. Η νέα τάση αποτυπώνεται στα στοιχεία της NielsenIQ που δημοσίευσε η «Καθημερινή», με ορισμένες κατηγορίες προϊόντων να παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων μέσα στις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, την πρώτη εβδομάδα του μήνα οι πωλήσεις αντηλιακών στην Ελλάδα σημείωσαν άνοδο 322,6%, ενώ τα προϊόντα φωτισμού για κάμπινγκ κατέγραψαν έως και εξαπλάσια ζήτηση. Παράλληλα, αυξημένες ήταν οι αγορές έτοιμων γευμάτων, κονσερβοποιημένων τροφίμων και ραδιοφώνων που λειτουργούν με μπαταρίες.

Η κινητικότητα αυτή συνδέεται με τις οδηγίες ετοιμότητας που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 Νοεμβρίου, καλώντας τα νοικοκυριά να διατηρούν προμήθειες που θα καλύπτουν τις βασικές ανάγκες τους για τουλάχιστον τρεις ημέρες σε περίπτωση κρίσης.

Τι περιλαμβάνει το κιτ έκτακτης ανάγκης των 72 ωρών

Στο πλαίσιο των συστάσεων της Κομισιόν, οι πολίτες καλούνται να έχουν διαθέσιμα τρόφιμα, νερό, φάρμακα, ραδιόφωνο με μπαταρίες ή χειροκίνητη λειτουργία, φορτιστή κινητού τηλεφώνου, μετρητά και αντίγραφα σημαντικών εγγράφων. Παράλληλα, προτείνεται κάθε οικογένεια να καταρτίσει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και να αποκτήσει βασικές γνώσεις, όπως η παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι οδηγίες, πάντως, αποτελούν μέτρο προληπτικής προετοιμασίας και δεν σημαίνουν ότι επίκειται κάποια έκτακτη κατάσταση. Η δημοσιοποίησή τους, ωστόσο, φαίνεται πως έχει ήδη αντίκτυπο στην ελληνική αγορά, οδηγώντας σε αυξημένη ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα.

Σύμφωνα με τη NielsenIQ, την εβδομάδα που έληξε στις 8 Νοεμβρίου 2026, οι πωλήσεις τροφίμων ήταν αυξημένες κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αποφέροντας επιπλέον 16,44 εκατ. ευρώ. Στα είδη νοικοκυριού καταγράφηκε άνοδος 12,2%, που αντιστοιχεί σε 3,19 εκατ. ευρώ, ενώ τα προϊόντα ατομικής υγιεινής ενισχύθηκαν κατά 7,7%, με επιπλέον 1,48 εκατ. ευρώ.

Στελέχη του οργανωμένου λιανεμπορίου εκτιμούν ότι η ανάπτυξη των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ τον Νοέμβριο θα ήταν χαμηλότερη χωρίς τη συγκεκριμένη τάση. Ο Αλέξανδρος Φλώρος, Retail Vertical Leader της NielsenIQ, εκτιμά, από την πλευρά του, ότι η ζήτηση για τα προϊόντα αυτά θα διατηρηθεί και το επόμενο διάστημα.

Ποια προϊόντα κάνουν τη μεγαλύτερη «έκρηξη» πωλήσεων

Στην κορυφή των αυξήσεων βρίσκονται τα αντηλιακά, με άνοδο 322,6%, ενώ τα έτοιμα γεύματα ακολουθούν με 151,4% και το luncheon meat, ένα προϊόν που έχει χάσει τα τελευταία χρόνια έδαφος στις προτιμήσεις των καταναλωτών, με 127,3%.

Η αγορά αντηλιακών, μάλιστα, φαίνεται να συνδέεται με το ενδεχόμενο μιας κρίσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κατά την οποία οι πολίτες θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν μια περιοχή ή να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις πεζή, προστατεύοντας παράλληλα το δέρμα τους.

Αυξημένες αγορές καταγράφονται επίσης σε σούπες, κονσέρβες ψαριών, ντολμαδάκια σε κονσέρβα και ζυμαρικά, σύμφωνα με πηγές του κλάδου των σούπερ μάρκετ. Τα πλαστικά γάντια, από την άλλη, σημείωσαν άνοδο 24,2%.

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα στις ηλεκτρονικές αγορές, κατά το διάστημα 3-5 Νοεμβρίου 2026, αμέσως μετά τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πωλήσεις φωτισμού για κάμπινγκ αυξήθηκαν κατά 535%, ο τζίρος από γεννήτριες κατά 461%, τα ραδιόφωνα κατά 358% και τα έτοιμα κιτ επιβίωσης κατά 356%.