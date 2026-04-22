«Κιτ έκτακτης ανάγκης» ετοιμάζουν οι Βέλγοι για επιβίωση 3 ημερών: «Ανησυχητική η διεθνής κατάσταση»

Τη δημιουργία ενός «κιτ έκτακτης ανάγκης» ζήτησαν οι βελγικές Αρχές από τον πληθυσμό αυτήν την εβδομάδα, ώστε να είναι προετοιμασμένος σε περίπτωση κάποιου σοκ. Το κιτ θα πρέπει να περιέχει εμφιαλωμένο νερό, φάρμακα και άλλα βασικά είδη που είναι απαραίτητα για την επιβίωση κάποιου για τρεις ημέρες.

Αυτό αφορά μια προσαρμογή τόσο στο «ασταθές διεθνές πλαίσιο» όσο και σε έναν κίνδυνο φυσικής καταστροφής που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μπερνάρ Κεντέν.

«Να εστιάσουμε πρώτα στους ευάλωτους»

Σύμφωνα με αυτή τη λογική, αν συμβεί το απρόοπτο, αυτό θα επιτρέψει στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών να εστιάσουν στους πιο ευάλωτους πολίτες, καθώς μέγιστος αριθμός ανθρώπων θα μπορεί να είναι αυτόνομος τις πρώτες ώρες της κρίσης.

Το Βέλγιο ανταποκρίνεται ως εκ τούτου σε αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της στρατηγικής της, με το όνομα «Προετοιμασία 2030», που δημοσιοποιήθηκε πέρσι με φόντο τη ρωσική απειλή.

Η Επίτροπος της ΕΕ για θέματα διαχείρισης κρίσεων Χάτζα Λαμπίμπ χαιρέτισε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, την πρωτοβουλία του Βελγίου.

Τι θα περιέχει το κιτ

Συγκεκριμένα το «κιτ έκτακτης ανάγκης» που θα πρέπει να μπορεί να μεταφερθεί σε ένα σακίδιο πλάτης στην περίπτωση αιτήματος για εκκένωση, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά έγγραφα ταυτοποίησης, τα βασικά προϊόντα υγιεινής και πρώτων βοηθειών, έναν φορτιστή τηλεφώνου, ένα τροφοδοτικό ισχύος για κινητά (φορητός φορτιστής), έναν σουγιά και μια σφυρίχτρα για να μπορεί να ειδοποιήσει κάποιος τους διασώστες για την παρουσία του.

Επίσης σημαντικό είναι να προβλεφθεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα λίτρο νερού ανά άτομο, μερικά μπισκότα, ξηρούς καρπούς ή μπάρες ενέργειας, ένα στυλό διαρκείας και χαρτί.

Συνεργασία με τους γείτονες

Ένα άλλο «κιτ» πιο περιεκτικό μπορεί να φυλάσσεται στο σπίτι για το σενάριο ενός καταφυγίου, ενδεχομένως χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ούτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Γι’ αυτό συνιστάται να προβλεφθεί να περιλαμβάνει ένα φορητό ραδιόφωνο.

Οι Βέλγοι κλήθηκαν επίσης να συζητήσουν με τους γείτονές τους για το πώς μπορούν να αλληλοβοηθηθούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να δημιουργηθεί «ένα κοινό κιτ έκτακτης ανάγκης» σε ένα κτίριο ή συγκρότημα.

«Να μην τρομάξουμε αλλά και να μην στρουθοκαμηλίζουμε»

Για την ενημερωτική εκστρατεία υπό το σύνθημα «Έτοιμοι. Μαζί» που θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια, είναι υπεύθυνο το Εθνικό Κέντρο Κρίσεων, ο ομοσπονδιακός οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στον ιστότοπό του βρίσκονται καταχωρημένες όλες οι συστάσεις.

«Το ζητούμενο δεν είναι να τρομάξουμε, αλλά να μην στρουθοκαμηλίζουμε», σημείωσε ο Μπερνάρ Κεντέν σε δηλώσεις του στο δημόσιο γαλλόφωνο ραδιοφωνικό δίκτυο RTBF.

Επικαλέστηκε τη σημερινή γεωπολιτική κατάσταση, που είναι «πιο ανησυχητική από ό,τι ήταν πριν από δέκα, δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια» και υπενθύμισε επίσης ότι το Βέλγιο επλήγη το καλοκαίρι του 2021 από πλημμύρες «που συνδέονταν με την κλιματική αλλαγή» οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περίπου σαράντα ανθρώπους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ