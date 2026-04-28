Κυβέρνηση: Το ΠΑΣΟΚ σε «μάχη επιβίωσης» απέναντι σε Τσίπρα - Καρυστιανού

Στον αδυσώπητο – υπόγειο προς το παρόν – ανταγωνισμό για την κατάληψη της δεύτερης θέσης ανάμεσα στο Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού αποδίδουν από την κυβέρνηση την αντιπολιτευτική εξαλλοσύνη, που, όπως λέγεται, κατέλαβε τη Χαριλάου Τρικούπη και την Αμαλίας μετά την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

Στις ευθείες βολές του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την ηγεσία του Αρείου Πάγου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για επικίνδυνη συμπεριφορά για την Δημοκρατία. Ιδιαιτέρως δηκτικός ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «ούτε δύο μέρες δεν πέρασαν από τότε, που ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έλεγε στο Forum των Δελφών ότι δεν έχει επιτεθεί ποτέ σε δικαστές και ότι στο DNA του ΠΑΣΟΚ υπάρχει ο απόλυτος σεβασμός και ο αγώνας για μια ποιοτική Δημοκρατία και για διάκριση των εξουσιών. Δύο εικοσιτετράωρα μετά, όμως, απέδειξε ότι από τα μεγάλα λόγια στις μεγάλες επιθέσεις, είναι μια δικαστική απόφαση δρόμος».

Στο Μέγαρο Μαξίμου χρεώνουν στο ΠΑΣΟΚ εξόχως αντιθεσμική συμπεριφορά, τέτοια, που όπως λέγεται, φουσκώνει τα πανιά του λαϊκισμού και των αντισυστημικών κομμάτων, κατεξοχήν πολέμιων των κεντρικών ισορροπιών του εγχώριου πολιτικού παίγνιου τις τελευταίες 10ετίες. Επίσης, στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι η νέα απόπειρα ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου γίνεται και για ένα ακόμη λόγο: για να καμουφλαριστεί, όπως λένε στην Ηρώδου Αττικού, η προγραμματική ένδεια και η απουσία στέρεων επιχειρημάτων έναντι πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, όπως το πρόσφατο κύμα των μέτρων οικονομικής στήριξης.

Θετική ατζέντα με επιμονή στην οικονομία

Επ' αυτού, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων» ομνύοντας εκ νέου στην ανάγκη της δημοσιονομικής σταθερότητας. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ότι σε τέτοιες στιγμές ιδιαίτερης κρισιμότητας, όπως αυτή με τον εν εξελίξει πόλεμο στον Περσικό Κόλπο, η ευχέρεια της κυβέρνησης να παρεμβαίνει υπέρ όλων όσοι το έχουν πραγματικά ανάγκη επιβεβαιώνει την υγεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των τελευταίων 7 ετών.

Εξάλλου, στο αμέσως προσεχές διάστημα ο πρωθυπουργός θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό τόσο στα οικονομικά επιτεύγματα της κυβέρνησης του, όσο και στα «παραδοτέα» της θετικής ατζέντας, καθώς διατηρεί εδραία την πεποίθηση πως αυτά θα του χαρίσουν ασύγκριτα πολιτικά πλεονεκτήματα έναντι των αντιπάλων του. Ένα από αυτά τα «παραδοτέα», ήτοι το επιτελικό κράτος, τις μεταρρυθμίσεις στο Κράτος, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την επιστολική ψήφο, αλλά και τις σημαντικές αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση αναμένεται να…διαφημίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το σημερινό Προσυνέδριο στο Ναύπλιο.

Στην αποψινή εκδήλωση αναμένεται να παρέμβουν οι Υπουργοί Επικρατείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Άκης Σκέρτσος, Θοδωρής Λιβάνιος και Δημήτρης Παπαστεργίου Δημήτρης Παπαστεργίου, αλλά και οι δύο Αντιπρόεδροι του κόμματος, Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Επίσης στο πάνελ με τον πρωθυπουργό θα βρεθούν ο Δήμαρχος μιας ορεινής κωμόπολης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, του Θέρμου, για να καταθέσει τη μαρτυρία του σχετικά με το κατά πόσον το Κράτος βρίσκεται κοντά στους πολίτες, που διαβιούν σε μικρούς Δήμους, έναν ιδιοκτήτη επιχείρησης πληροφορικής από την Καλαμάτα, που θα δώσει τη δική του οπτική για τις αλλαγές που έχει επιφέρει το gov.gr, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, που θα δώσει την οπτική του…back office, δηλαδή του πως λειτουργεί από μέσα το gov.gr.

Κατά την παρέμβαση του ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται, άλλωστε, να επαναλάβει ότι η εξέλιξη της ψηφιοποίησης είναι λογικό και επόμενο να μειώνει τις πάσης φύσεως εξαρτήσεις, αλλά και να αμβλύνει τις διαχρονικές παθογένειες, που ταλαιπωρούν τους πολίτες.