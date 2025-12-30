ΚΚΕ, Πλεύση και Βελόπουλος «σφάζονται» στα μπλόκα

Ακατανόητη εν πολλοίς θεωρούν πλέον στο Μέγαρο Μαξίμου την πεισματική άρνηση του διαλόγου με τον πρωθυπουργό και κατ επέκταση την κυβέρνηση από μέρους των εξεγερμένων αγροτών.

Από τη στιγμή, που οι πληρωμές γίνονται εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος και έχουν ικανοποιηθεί τα 20 από τα 27 αιτήματα στην κυβέρνηση αποδίδουν την παράταση της παραμονής των αγροτών στα μπλόκα σε αμιγώς πολιτικές επιδιώξεις τους, που λίγη σχέση έχουν με τα κατά τα άλλα εύλογα και δίκαια στην πλειοψηφία τους αιτήματα του αγροτικού κλάδου.

Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη, που βρίσκονται όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε ανοιχτή γραμμή με αγρότες από όλη την Ελλάδα εντοπίζουν έναν άτυπο διαγωνισμό…αδιαλλαξίας ανάμεσα στους συνδικαλιστές, που πρόσκεινται στο ΚΚΕ και σε αυτούς που βρίσκονται εγγύτερα στην Πλεύση Ελευθερίας, φαινόμενο, που απαντάται κυρίως στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα.

Εάν προστεθούν σε αυτή τη συνθήκη και οι αγροτοσυνδικαλιστές, που είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Ελληνική Λύση και πυκνώνουν μεταξύ άλλων το μπλόκο στα Μάλγαρα τότε μπορεί να δικαιολογηθεί η άρνηση των συγκεκριμένων αγροτών να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Σε αυτό το πλαίσιο δεν θα πρέπει να θεωρείται καθόλου τυχαία η αποστροφή του πρωθυπουργού στη χθεσινή συνέντευξη του στο Action24 ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών δεν είναι στα μπλόκα. Δεν συνομιλούμε μόνο με αυτούς, αλλά με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων».