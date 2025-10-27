Κλαδιά έπεσαν στην αυλή του 1ου Δημοτικού Ναυπλίου – Από θαύμα δεν τραυματίστηκαν παιδιά

Κλαδιά από τους φοίνικες της αυλής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου αποκολλήθηκαν σήμερα το πρωί και έπεσαν στο έδαφος, λίγα μόλις λεπτά πριν γεμίσει ο χώρος με μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ευτυχώς, το περιστατικό δεν προκάλεσε τραυματισμούς, ωστόσο ανέδειξε για ακόμη μια φορά την επικινδυνότητα των δέντρων και την αδιαφορία των αρμόδιων αρχών.



