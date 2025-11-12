Κλαούντια Ρίτσο: H 23χρονη πρόεδρος που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της γυναίκας στο ιταλικό ποδόσφαιρο

Στον κόσμο του ιταλικού ποδοσφαίρου, όπου οι παλιές αντιλήψεις και οι παραδοσιακές ιεραρχίες παραμένουν ισχυρές, η άφιξη της 23χρονης Κλαούντια Ρίτσο στην προεδρία της Τερνάνα τον περασμένο Σεπτέμβρη, μοιάζει με ανάσα σύγχρονου αέρα. Δεν είναι απλώς μια ιστορία για μια νεαρή γυναίκα που ανέλαβε έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο, αλλά για μια νέα νοοτροπία που αρχίζει να ριζώνει σε έναν χώρο όπου το φύλο κάποτε καθόριζε τα όρια.

Η Ρίτσο, κόρη του γνωστού επιχειρηματία Τζαν Λουίτζι Ρίτσο, προέρχεται από οικογένεια με ισχυρή παρουσία στον τομέα της υγείας και της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Ο όμιλος Villa Claudia, ιδιοκτησίας της οικογένειας, διαχειρίζεται κλινικές στη Ρώμη και στις Συρακούσες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του στη γεωργία και πλέον, στον αθλητισμό. Η ίδια, πριν βρεθεί στην προεδρία της Τερνάνα, είχε ήδη εμπλακεί ενεργά στην οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής ελαιολάδου στη Σικελία, αποκτώντας εμπειρίες διοίκησης και ευθύνης.



«Δεν γεννιέσαι επιχειρηματίας ή αγρότης, γίνεσαι», λέει η ίδια με απλότητα σε συνέντευξή της στον Guardian. «Έμαθα να δουλεύω από νωρίς, να παίρνω ρίσκα και να πιστεύω στις ιδέες μου. Το ίδιο κάνω και τώρα στο ποδόσφαιρο».



Η ανάληψη της προεδρίας δεν ήταν ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης. Η οικογένεια Ρίτσο, μέσω του ομίλου Villa Claudia, απέκτησε την Τερνάνα με σκοπό να επενδύσει όχι μόνο στην ομάδα αλλά και στην ίδια την πόλη του Τέρνι. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανακατασκευή του ιστορικού σταδίου Liberati και τη δημιουργία μιας σύγχρονης ιδιωτικής κλινικής δίπλα του , μια επένδυση που αγγίζει τα 80 εκατομμύρια ευρώ και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κόμβου που θα συνδυάζει αθλητισμό, υγεία και κοινωνική ανάπτυξη.



«Η Τερνάνα είναι κάτι παραπάνω από ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος», υπογραμμίζει. «Είναι μέρος της ταυτότητας της πόλης. Θέλουμε να δώσουμε σταθερότητα, να ξαναφέρουμε τον ενθουσιασμό και την υπερηφάνεια στους φιλάθλους».





Η ίδια, ωστόσο, αποφεύγει τις υπερβολές. Ξέρει ότι η θέση της φέρει βάρος, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου οι γυναίκες σε ρόλους εξουσίας εξακολουθούν να προκαλούν σχόλια. «Το ποδόσφαιρο για χρόνια θεωρούνταν ανδρική υπόθεση», λέει. «Υπάρχουν ακόμη προκαταλήψεις, αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Οι γυναίκες μπορούν να προσφέρουν κάτι διαφορετικό, μια νέα ματιά, μια ευαισθησία που συχνά λείπει».Η Ρίτσο επιδιώκει να χτίσει έναν σύλλογο που θα λειτουργεί με διαφάνεια, επαγγελματισμό και σεβασμό. «Το ποδόσφαιρο είναι και επιχείρηση. Όπως σε κάθε επαγγελματικό χώρο, υπάρχουν δυσκολίες και λάθη. Το ζητούμενο είναι να μαθαίνεις και να μην τα επαναλαμβάνεις. Θέλουμε να διοικήσουμε με καθαρότητα και σωστές αρχές».



Παρά το νεαρό της ηλικίας της, δεν δείχνει ίχνος ανασφάλειας. Πηγαίνει τακτικά στο προπονητικό κέντρο, μιλάει με τους παίκτες, παρακολουθεί από κοντά την καθημερινότητα της ομάδας. «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να είναι απόμακρος. Οι παίκτες πρέπει να νιώθουν ότι υπάρχει στήριξη και σταθερότητα. Αυτή η αίσθηση ηρεμίας είναι απαραίτητη για να έρθουν τα αποτελέσματα».



Η Ρίτσο μεγάλωσε με το ποδόσφαιρο. «Ο πατέρας μου με πήγαινε στο γήπεδο από μικρή. Θυμάμαι ότι την ημέρα που γεννήθηκα, πανηγύριζε περισσότερο γιατί η Γιουβέντους είχε πάρει το πρωτάθλημα», λέει γελώντας. «Το ποδόσφαιρο είναι συναίσθημα, είναι ζωή. Και θέλω να το ζήσω με τον δικό μου τρόπο».



Χωρίς να υπόσχεται θαύματα, αλλά με ξεκάθαρη στρατηγική, εστιάζει στις ακαδημίες και στη σταδιακή οικοδόμηση ενός υγιούς συλλόγου. «Οι νέοι παίκτες είναι το μέλλον μας. Χρειάζονται καθοδήγηση και το σωστό περιβάλλον για να εξελιχθούν».



Η Κλαούντια Ρίτσο δεν είναι απλώς μια νεαρή γυναίκα σε ανδρoκρατούμενο χώρο, είναι ένα πρόσωπο που συμβολίζει μια βαθύτερη μεταμόρφωση. «Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο», λέει. «Το ποδόσφαιρο δεν ανήκει μόνο στους άνδρες. Το μέλλον είναι γένους θηλυκού». Και αν τελικά καταφέρει να συνδυάσει όραμα, ηθική και σταθερότητα, τότε η ιστορία της στην Τερνάνα ίσως να είναι μόνο η αρχή.