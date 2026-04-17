Klavdia: Αυτό είναι το νέο της τραγούδι - Η συνεργασία με δημοφιλή Ουκρανή ποπ καλλιτέχνιδα

H Klavdia, η πολυτάλαντη ερμηνεύτρια με τη σαγηνευτική φωνή που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, συνεργάζεται με την Jerry Heil, την πιο δημοφιλή Ουκρανή ποπ καλλιτέχνιδα στο Spotify και μέλος της Recording Academy (Grammy Awards) και παρουσιάζουν το hit «Catharticus» σε δίγλωσση version με ουκρανικά και ελληνικά.

Το τραγούδι, που αγαπήθηκε αμέσως από το ελληνικό κοινό και μεταξύ άλλων κατέκτησε το no1 στο Viral Top50 του Spotify επί σειρά ημερών, κυκλοφορεί τώρα από την Panik Records και την Arcade Music σε μία version που αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία της χρονιάς και επιβεβαιώνει πως η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα.

«Η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα»

Το «Catharticus (Greek version)» συνδυάζει λατινικά μοτίβα προσευχής, ουκρανικά παραδοσιακά φωνητικά και σύγχρονη pop αισθητική, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο και φρέσκο ηχητικό αποτέλεσμα. Ο ελληνικός στίχος και οι καθηλωτικές ερμηνείες αναδεικνύουν τη μελωδία και το πνευματικό στοιχείο του τραγουδιού, ενισχύοντας τον οικουμενικό του χαρακτήρα.

«H συνεργασία μου με τη Jerry αποτέλεσε μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Το Catharticus είναι ένα τραγούδι που μας άγγιξε από την πρώτη κιόλας στιγμή, με τη μελωδία και τα φωνητικά του να δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Ο μοναδικός του στίχος ήταν εκείνος που μας ενέπνευσε να το προσεγγίσουμε δημιουργικά και να θελήσουμε να το αποδώσουμε και στην ελληνική γλώσσα.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, αφοσιωθήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, μεταφέροντας την αισθητική και το συναίσθημα του και στα Ελληνικά. Ελπίζουμε να σας αρέσει και να το απολαύσετε όσο κι εμείς. Είναι απίστευτο το πώς μία απλή μελωδία μπορεί να ενώσει ανθρώπους και διαφορετικούς λαούς. Η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα και αποτελεί μια παγκόσμια γλώσσα που αναδεικνύεται μέσα από τέτοιες συνεργασίες», επισημαίνει η Klavdia.

«Συνδέουμε τις κουλτούρες μας μέσω μουσικής»

Από την πλευρά της, η Jerry Heil σημειώνει: «Το Catharticus έτυχε τόσο θερμής υποδοχής, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη κάθε φορά που συνειδητοποιώ πόσο το έχει αγαπήσει ο κόσμος!

Όταν η Klavdia μού πρότεινε να συνεργαστούμε, συνειδητοποίησα ότι ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συνδέσουμε τις κουλτούρες μας μέσω της μουσικής, η οποία αποτελεί την πιο αγνή και ειλικρινή μορφή επικοινωνίας, πέρα από τα σύνορα και τον χρόνο. Αυτό που σήμαινε πολλά για μένα είναι ότι πρώτη εκείνη μου πρότεινε να τραγουδήσει στα Ουκρανικά - αυτό ήταν κάτι που δεν περίμενα. Έτσι, της απάντησα κι εγώ στα Ελληνικά».