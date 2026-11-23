Στις 8 και 9 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Λιβύη, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Τουρκίας-Αφρικής. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στη χώρα έπειτα από 15 χρόνια, με την Άγκυρα να αποδίδει ιδιαίτερη πολιτική και διπλωματική σημασία στην παρουσία του στη Λιβύη.

Η τελευταία επίσκεψη του Ερντογάν στη Λιβύη ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου του 2011, όταν κατείχε το αξίωμα του πρωθυπουργού, ενώ είχε προηγηθεί η πτώση του Καντάφι.

Την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου επιβεβαίωσε ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος τόνισε ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, αλλά αποκτά ξεχωριστή σημασία λόγω της συγκυρίας που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της Λιβύης και των προσπαθειών για την πολιτική ενοποίηση της χώρας. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας αποκάλυψε ότι κατά τις πρόσφατες συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της λιβυκής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας υπήρξε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ενώ, όπως είπε, ο ίδιος αναμένει με ενθουσιασμό την επίσκεψη Ερντογάν.

Στόχος η πολιτική ενοποίηση της Λιβύης

Κεντρικός στόχος της Άγκυρας είναι η αξιοποίηση των σχέσεων που έχει αναπτύξει τόσο με τη δυτική όσο και με την ανατολική πλευρά της Λιβύης, προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος και να προχωρήσει η διαδικασία πολιτικής ενοποίησης.

Ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία έχει διαμορφώσει σχέσεις εμπιστοσύνης και με τις δύο πλευρές, επισημαίνοντας ότι οι επαφές με την ανατολική Λιβύη έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, προσεγγίζοντας πλέον το επίπεδο των σχέσεων με τη δυτική πλευρά.

Υπενθύμισε, μάλιστα, τον ρόλο που διαδραμάτισε η Άγκυρα το 2019, όταν παρείχε στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη στην κυβέρνηση της Τρίπολης, συμβάλλοντας στην ανατροπή των στρατιωτικών συσχετισμών και στην αποτροπή της κατάληψης της πρωτεύουσας από τις δυνάμεις του Χαλίφα Χαφτάρ.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, η τουρκική πολιτική στη Λιβύη δεν περιορίστηκε στη στρατιωτική εμπλοκή, αλλά επεκτάθηκε σε διπλωματικές πρωτοβουλίες με στόχο την αποτροπή νέας σύγκρουσης και την εδραίωση της ειρήνης.

Η Τουρκία επιδιώκει να εμφανιστεί ως συνομιλητής όλων των βασικών πλευρών της λιβυκής κρίσης, αξιοποιώντας τις διπλωματικές και πολιτικές σχέσεις που έχει αναπτύξει με τις δύο πλευρές για να προωθήσει μια κοινή πολιτική, στον απόηχο της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Εθνοσυνέλευση της Ανατολικής Λιβύης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι στρατιωτικές επαφές, καθώς στρατιωτικό προσωπικό από την ανατολική και τη δυτική Λιβύη συμμετείχε από κοινού στην άσκηση EFES-2026.