«Κλείδωσε» η συνάντηση ΗΠΑ με Ιράν για τα πυρηνικά - Την Παρασκευή στην Τουρκία Γουίτκοφ και Αραγτσί

Την προσήλωσή του στη διπλωματική οδό επανέλαβε το Ιράν, παρά τις απειλές από τη μεριά των ΗΠΑ που, όπως σημείωσε είναι ασύμβατες με τη διπλωματία.

Η συνάντηση «κλείδωσε» με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ να συναντά την Παρασκευή (6/2) τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προκειμένου να συζητήσουν μια ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με τη συνάντηση να γίνεται στην Κωνσταντινούπολη.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα (2/2), ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπακάι, υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη παραμένει σταθερά δεσμευμένη σε μια διπλωματική προσέγγιση που διασφαλίζει τα εθνικά της συμφέροντα και την ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Όπως ανέφερε, οι συζητήσεις για το πλαίσιο πιθανών συνομιλιών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχουν ανταλλαγεί μηνύματα μέσω περιφερειακών χωρών που λειτουργούν ως μεσάζοντες. Το Ιράν, πρόσθεσε, εξετάζει προσεκτικά τις λεπτομέρειες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων tasnimnews.ir.

Αναφερόμενος σε πληροφορίες για συνομιλίες στην Τουρκία τις επόμενες ημέρες, ο Μπακάι δήλωσε ότι η Τεχεράνη μελετά τόσο τα γενικά όσο και τα ειδικά στοιχεία της προώθησης της διπλωματικής διαδικασίας, τονίζοντας τη σημασία του σωστού χρονισμού.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι περιφερειακές χώρες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους ως έντιμοι μεσάζοντες, ενώ προειδοποίησε πως σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις η άλλη πλευρά είχε, κατά καιρούς, εκμεταλλευτεί τις συνομιλίες. Όπως τόνισε, κάθε ημέρα που επισπεύδεται η άρση των κυρώσεων συνιστά απτό όφελος για το Ιράν.

Η βασική προτεραιότητα

Σε ό,τι αφορά τους στόχους των διαπραγματεύσεων, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η άρση των κυρώσεων.

Υπενθύμισε, μάλιστα, πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, σύμφωνα με την οποία το πυρηνικό ζήτημα χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια ως πρόσχημα για την άσκηση πίεσης στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι, σε αντάλλαγμα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σχετικά με τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος, το κύριο αίτημα της Τεχεράνης παραμένει η άρση των «άδικων» κυρώσεων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι πιθανές διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και, μόλις διαμορφωθεί το συνολικό πλαίσιο και η δομή τους, θα οριστικοποιηθούν τα επόμενα βήματα.