Κλείδωσε ο καιρός το Πάσχα: Ψύχρα με τοπικές βροχές πριν το ηλιόλουστο κυριακάτικο τραπέζι

Με πολύ ζέστη για την εποχή κύλησε και η Μεγάλη Τετάρτη στη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 27-28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ και στην Αθήνα που ήταν η πιο ζεστή ημέρα ο υδράργυρος άγγιξε τους 26 βαθμούς.

Μεγάλη Πέμπτη: Το τέλος της πρόωρης ζέστης

Τη Μεγάλη Πέμπτη, θα πέσει η θερμοκρασία με τις βροχές όμως να είναι περιορισμένες.

Πιο αναλυτικά, αρχικά θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις στην ανατολική χώρα με λίγες τοπικές βροχές το πρωί στις βόρειες Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο, τη Χαλκιδική και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα, θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως γύρω από τα ορεινά, στην ανατολική Στερεά, την ανατολική Κρήτη, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο και λίγο περισσότερο στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτικοί πιο ισχυροί 4-6 και στο βόρειο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στην ανατολική και βόρεια χώρα, οπότε και το μεσημέρι θα φτάσει τους 15-18, ενώ στη δυτική Ελλάδα τους 19-21οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο αυξημένες με πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-18 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-18 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βοριάδες 4-6 μποφόρ, που θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι.

Μεγάλη Παρασκευή: Με ψύχρα η περιφορά του Επιταφίου

Τη Μεγάλη Παρασκευή, και πάλι οι βροχές θα είναι περιορισμένες το πρωί στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και την ανατολική Κρήτη και από το μεσημέρι στη Θράκη, όπου εκεί θα είναι περισσότερες και θα διατηρηθούν μέχρι νωρίς το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με παροδικές νεφώσεις κυρίως το βράδυ στην ανατολική και βόρεια χώρα. Η θερμοκρασία δε θα αλλάξει σημαντικά με κρύο το πρωί και το βράδυ, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δε θα ξεπερνούν τα 5-6 μποφόρ. Η περιφορά του Επιταφίου

Μεγάλο Σάββατο: Συννεφιά και προετοιμασία για την Ανάσταση

Το Μεγάλο Σάββατο, θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και νεφώσεις, πιο αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν το πρωί στην ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, το ανατολικό και νότιο Αιγαίο και την ανατολική Πελοπόννησο, ενώ το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για λίγα ασθενή φαινόμενα γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει το μεσημέρι τους 14-16 στην ανατολική και βόρεια χώρα, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα είναι 2-3 βαθμούς υψηλότερη.

Κυριακή του Πάσχα: «Σύμμαχος» ο καιρός στο ψήσιμο

Την Κυριακή του Πάσχα θα επικρατήσει καλός καιρός, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και λίγες νεφώσεις κυρίως γύρω από τα ορεινά. Στα ορεινά της Θράκης υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, με τους ανέμους στο Αιγαίο μέχρι τα 4-5 μποφόρ, ενώ οι νοτιάδες στο Ιόνιο σταδιακά θα ενισχυθούν στα 5-6 και το βράδυ 7 μποφόρ.