Κλείδωσε ο Μάιος;

Είναι γεγονός πως οι διεθνείς εξελίξεις έχουν επηρεάσει σημαντικά και την εσωτερική πολιτική σκηνή. Σε τέτοιο, μάλιστα βαθμό, που στο εσωτερικό των κομμάτων, αναδιαμορφώνεται η πολιτική τους.

Είναι, επίσης, γεγονός πως ο Αλέξης Τσίπρας, είχε γίνει δέκτης πολλών εισηγήσεων για τη χρονική επιλογή της τελικής του ανακοίνωσης. Και οι περισσότερες, εξ αυτών, πρότειναν το φθινόπωρο. Αμέσως ή λίγο πριν από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.



Φαίνεται, όμως, πως οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι αρνητικές προβλέψεις για την οικονομία, έχουν επηρεάσει τις όποιες αποφάσεις είχαν σχεδόν ληφθεί. Δεύτερες σκέψεις έχουν επικρατήσει. Τουλάχιστον προσώρας. Όλοι στην Αμαλίας- έδρα του πρώην πρωθυπουργού-προβληματίζονται για την επόμενη ημέρα.

Η αναβολή της εκδήλωσης στην Αλεξανδρούπολη για αυτό το Σάββατο, εδράζεται, μεν, σε οργανωτικά θέματα, αλλά ενέχει κυρίως και στοιχεία πολιτικά. Το θέμα ήταν για την Παιδεία και η κατάθεση προτάσεων, όπως,- έχουν διαμορφωθεί από την επιστημονική επιτροπή του Ινστιτούτου. Ανάλογη απόφαση αναβολής, φαίνεται πως θα είναι και η Καλαμάτα, όπου ο Αλέξης Τσίπρας, θα επισκεφθεί τελικά τη Μεσσηνία μετά το Πάσχα.



Η άνοιξη ήταν μια αρχική επιλογή, που, όμως, εγκαταλείφθηκε, με απόφαση, λέγεται του ιδίου, που θέλησε να αναλύσει με μεγαλύτερη προσοχή τα νεωτέρα εσωτερικά πολιτικά δεδομένα και κυρίως την εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Μια χρονική επιλογή που, όμως, συζητείται εκ νέου.

Πολλοί είναι εκείνοι που εκτιμούν πως ο Μάιος έχει περισσότερα θετικά χαρακτηριστικά αλλά και ένα μεγάλο αρνητικό. Και αυτό δεν είναι άλλο, από τις καλοκαιρινές διακοπές, περίοδος κατά την οποία τα εσωτερικά πολιτικά δρώμενα, δεν αποτελούν πρώτιστο ενδιαφέρον για τους πολίτες.



Την ίδια στιγμή στο εσωτερικό του Ινστιτούτου, επικρατεί κλίμα αναμονής. Κυρίως για τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και για το κατά πόσο θα επηρεάσουν το ελληνικό πολιτικό γίγνεσθαι. Ήδη οι πρώτες δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν το φυσιολογικό αναμενόμενο: ενίσχυση της κυβέρνησης, σκεπτικισμός για την αντιπολίτευση. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για όλους και αυτό θα είναι το μεγάλο ρίσκο.



Παράγοντες που γνωρίζουν καλά τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζουν, την περίοδο μέχρι το Πάσχα, ως «βαρόμετρο» για την τελική του απόφαση…