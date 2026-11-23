Η Εθνική Ελλάδος U17, πήρε την πρόκριση στη φάση των «32» του Μουντιάλ του Κατάρ, ήδη από τις πρώτες δύο αγωνιστικές.

Η Εθνική Παίδων με τις 2/2 νίκες κόντρα σε Αίγυπτο και Παναμά, είχε σχεδόν σίγουρη την παρουσία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, κάτι που επισημοποιήθηκε και μαθηματικά, έπειτα από την διεξαγωγή όλων των αναμετρήσεων της Δευτέρας (23/11), που αφορά το «κλείσιμο» της δεύτερης αγωνιστικής.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ:

«Η Εθνική Ομάδα εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου U-17, καθώς τα αποτελέσματα της Δευτέρας 23/11 διασφάλισαν ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Μετά τις δύο σπουδαίες νίκες επί της Αιγύπτου (2-1) και του Παναμά (2-1), η Εθνική U17 έφτασε τους 6 βαθμούς στον 1ο όμιλο και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των νοκ άουτ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της τελευταίας αγωνιστικής.

Πλέον, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με το Κατάρ, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου (16:30 ώρα Ελλάδας), με στόχο να ολοκληρώσει στην κορυφή του ομίλου την παρουσία της στη φάση των ομίλων και να συνεχίσει με τον καλύτερο τρόπο το ιστορικό της ταξίδι στο Μουντιάλ!».