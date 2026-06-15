Κλείνει για τα μεγάλα φορτηγά η γέφυρα του Ισθμού – Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Μια από τις πιο κεντρικές οδικές αρτηρίες της χώρας αλλάζει προσωρινά ρυθμούς. Αν οδηγείτε μεγάλο όχημα και σχεδιάζετε ταξίδι προς την πρωτεύουσα, η επόμενη εβδομάδα κρύβει αλλαγές στο δρομολόγιό σας, καθώς ξεκινά μια σημαντική επιχείρηση «αναζωογόνησης» στον Ισθμό.

Πιο συγκεκριμένα, η δίδυμη οδική γέφυρα της διώρυγας Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, μπαίνει σε τροχιά βαριάς συντήρησης. Για να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες με απόλυτη ασφάλεια, από την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, απαγορεύεται πλήρως η διέλευση φορτηγών με μικτό βάρος που ξεπερνά τους 26 τόνους.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Η κίνηση, ωστόσο, δεν σταματά. Για το πενθήμερο αυτό, έχει προβλεφθεί εναλλακτική διαδρομή ώστε να μην διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα. Τα βαρέα οχήματα θα εκτρέπονται και θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, στο τμήμα ανάμεσα στους κόμβους: Επιδαύρου (Χ.Θ. 76,4) Λουτρακίου (Χ.Θ. 75,6)

Η Ολυμπία Οδός εκφράζει τις ευχαριστίες της για την κατανόηση του κοινού και απευθύνει θερμή παράκληση προς όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Η αυξημένη προσοχή, η αυστηρή συμμόρφωση με την εργοταξιακή σήμανση και η τήρηση των υποδείξεων της Τροχαίας είναι απαραίτητα συστατικά για να περάσουμε αυτό το «τεστ» υπομονής με ασφάλεια και χωρίς ταλαιπωρία.

Προγραμματίστε το ταξίδι σας έγκαιρα και μείνετε ενημερωμένοι για την κίνηση στους δρόμους.