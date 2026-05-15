Κλείνει Μάρκο Σίλβα η Μπενφίκα - Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού και νυν της Φούλαμ βρίσκεται κοντά στην Μπενφίκα - Πως επηρεάζει η υπόθεση αυτή την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα. Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του είναι ο Μάρκο Σίλβα. Ο Πορτογάλος τεχνικός της Φούλαμ, που είχε περάσει από την χώρα μας για χάρη του Ολυμπιακού, φέρεται να είναι πολύ κοντά στην Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη.

Όπως αναφέρει η A Bola ο Ζοσέ Μουρίνιο αναμένεται να αποχωρήσει από τους «αετούς» της Λισαβόνας, με πιθανότερο προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την έλευση του Σίλβα.

Ο Πορτογάλος προπονητής ολοκληρώνει πενταετή παρουσία στη Φούλαμ και, όπως όλα δείχνουν, αναζητά μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ενδιαφέρον για τον Σίλβα είχε δείξει και η Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ αγγλικά δημοσιεύματα τον είχαν συνδέσει και με την Τσέλσι. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να προτιμά την επιστροφή στην πατρίδα του για λογαριασμό της Μπενφίκα.

