«Κλείνει» σύμφωνα με τους Ιταλούς ο Σαλάχ-Εντίν στον Ολυμπιακό - Στα 7 με 8 εκατομμύρια το deal

Ο Ολυμπιακός, συνεχίζει το μεταγραφικό «ντεμαράζ» και είναι κοντά σύμφωνα με ιταλικά δημοσιέυματα, να κάνει δικό του τον Σαλάχ Εντίν.

Ο δημοσιογράφος, Φιλίπο Μπιαφόρα, τονίζει πως οι Πειραιώτες «έκλεισαν» το deal για την απόκτησή του προσφέροντας ένα ποσό μεταξύ 7 ή 8 εκατομμυρίων ευρώ, για να αποσπάσουν το «ναι» της Ρόμα.

Με βάση τα λεγόμενά του λοιπόν, ο μαροκινός αριστερός μπακ, που έκανε αξιόλογο Μουντιάλ με την Εθνική του ομάδα, είναι ο κατάλληλος και αυτός που επιθυμούν οι «ερυθρόλευκοι», για να καλύψουν και το μάλλον-κοντινό, κενό που θα αφήσει ο Ορτέγκα στο άκρο της άμυνας.

Κατά την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ολλανδία με τη φανέλα της Αϊντχόφεν, ως δανεικός. Η ρήτρα αγοράς του, ωστόσο, δεν ενεργοποιήθηκε και έτσι, επέστρεψε στη Ρόμα.