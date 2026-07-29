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«Κλείνει» σύμφωνα με τους Ιταλούς ο Σαλάχ-Εντίν στον Ολυμπιακό - Στα 7 με 8 εκατομμύρια το deal

Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με ιταλικά μέσα, έχει κάνει μεγάλη πρόταση και είναι έτοιμος να φέρει τον Σαλάχ Εντίν στο λιμάνι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο Ολυμπιακός, συνεχίζει το μεταγραφικό «ντεμαράζ» και είναι κοντά σύμφωνα με ιταλικά δημοσιέυματα, να κάνει δικό του τον Σαλάχ Εντίν.

Ο δημοσιογράφος, Φιλίπο Μπιαφόρα, τονίζει πως οι Πειραιώτες «έκλεισαν» το deal για την απόκτησή του προσφέροντας ένα ποσό μεταξύ 7 ή 8 εκατομμυρίων ευρώ, για να αποσπάσουν το «ναι» της Ρόμα.

Με βάση τα λεγόμενά του λοιπόν, ο μαροκινός αριστερός μπακ, που έκανε αξιόλογο Μουντιάλ με την Εθνική του ομάδα, είναι ο κατάλληλος και αυτός που επιθυμούν οι «ερυθρόλευκοι», για να καλύψουν και το μάλλον-κοντινό, κενό που θα αφήσει ο Ορτέγκα στο άκρο της άμυνας.

Κατά την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ολλανδία με τη φανέλα της Αϊντχόφεν, ως δανεικός. Η ρήτρα αγοράς του, ωστόσο, δεν ενεργοποιήθηκε και έτσι, επέστρεψε στη Ρόμα.

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Σπορ Ολυμπιακός Μαρόκο Μεταγραφές Ποδόσφαιρο

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