Κλείνει τη στρόφιγγα στο ρωσικό φυσικό αέριο η Ευρώπη - Πότε ακυρώνονται οι πρώτες συμβάσεις

«Σφράγισε» και με τη... βούλα ο κανονισμός REPowerEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος προβλέπει τη σταδιακή διακοπή των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία με τον κανονισμό να τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη (3/2), με τις πρώτες συμβάσεις να ακυρώνονται από τις 25 Απριλίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του European Pravda, η απόφαση της ΕΕ για πλήρη απεξάρτηση από το φυσικό αέριο της Ρωσίας έως το 2027 θα αρχίσει να εφαρμόζεται πρακτικά από τον Φεβρουάριο του 2026 ως συνέχεια των κυρώσεων που έχει επιβάλλει στη χώρα από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο κανονισμός REPowerEU, που δημοσιεύθηκε σήμερα, Τρίτη (3/2) στην Επίσημη Εφημερίδα, σημαίνει ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται από αύριο», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άννα-Κάισα Ίτκονεν.

Ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα:

από τις 25 Απριλίου 2026 απαγορεύονται οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG),

από τις 17 Ιουνίου 2026 απαγορεύονται οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις για φυσικό αέριο μέσω αγωγών,

από την 1η Ιανουαρίου 2027 απαγορεύονται οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις για εισαγωγές LNG,

από τις 30 Σεπτεμβρίου 2027 απαγορεύονται οι εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών βάσει μακροπρόθεσμων συμβάσεων.

Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία για το φυσικό αέριο μέσω αγωγών έως τις 31 Οκτωβρίου 2027, εφόσον τα επίπεδα αποθήκευσης βρίσκονται κάτω από το απαιτούμενο όριο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Ιστορική απόφαση» λέει η Κομισιόν

«Ο κανονισμός REPowerEU για το φυσικό αέριο (EU/2026/261) καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών από τη Ρωσία. Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση που στοχεύει στον οριστικό τερματισμό της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ έως το 2027», ανέφερε η Κομισιόν.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Ιανουαρίου τα κράτη-μέλη της ΕΕ έδωσαν την τελική έγκριση στο σχέδιο, με την Ουγγαρία να αντιδρά έντονα. Ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο ανακοίνωσε ότι η Βουδαπέστη σκοπεύει να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι και η Σλοβακία εξετάζει ανάλογη νομική κίνηση κατά της απαγόρευσης των εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία.