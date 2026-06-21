«Κλείσε το Ορμούζ και δεν θα έχεις χώρα»: Έξαλλοι στο Ιράν με Τραμπ - Αποχώρησαν από τις συνομιλίες

Η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από τον χώρο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Γαλιμπάφ, κάλεσε τις ΗΠΑ «να μετρούν τα λόγια τους», χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ. «Θα ήταν προτιμότερο να ζυγιάζουν τα λόγια τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Twitter.

با خودشان فکر نمی‌کنند که اگر تهدیدهایشان نتیجه‌ای داشت، به استیصال امروز نمی‌رسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکایی‌ها را به جایی حساب نمی‌کنیم.

بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند، نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل می‌کنیم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 21, 2026

Νωρίτερα, ο Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τους συμμάχους της στον Λίβανο «να προκαλούν προβλήματα», απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τα πλήγματα στο Ιράν.

Εξάλλου, ένα μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας είπε σε κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι «αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στον Λίβανο, δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα άλλα θέματα».

«Ξέφυγε» ο Τραμπ: «Κλείνεις το Ορμούζ και δεν θα έχεις χώρα»

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως ακριβώς κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που ήταν πιο σκληρά!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.

Λίγη ώρα αργότερα ο Τραμπ επανήλθε. «Μπορεί να καταλάβουμε το Στενό, αν χρειαστεί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας 20 λεπτών με το Fox News. «Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράξουμε διόδια», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Fox News, φάνηκε να απειλεί με επανάληψη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν την ώρα που είναι σε εξέλιξη η συνάντηση των διαπραγματευτών του με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στην Ελβετία.

«Το κλείνεις και δεν θα έχεις χώρα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για την κρίσιμη πλωτή οδό. «Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ...... χώρα σας», πρόσθεσε.

Βανς: «Ποτέ πριν η ιρανική και η αμερικανική ηγεσία δεν είχαν συναντηθεί σε τόσο υψηλό επίπεδο»

Την ίδια στιγμή ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωνε στους δημοσιογράφους ότι ενώ «το Ιράν υπήρξε κινητήριος μοχλός περιφερειακής αστάθειας», μπορούσε να δει ένα μέλλον όπου όλοι «μπορούν να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας».

Είπε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν δεσμευμένος να δει μια πλήρη περιφερειακή εκεχειρία, αλλά παραδέχτηκε ότι οι εκεχειρίες είναι «λίγο περίπλοκες».

Πρόσθεσε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μπορεί να μην λύσουν κάθε διαφωνία, αλλά «μας επιτρέπουν να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι για πρώτη φορά στην ιστορία».

«Εκτός από τους τελευταίους μήνες, ποτέ πριν η ιρανική και η αμερικανική ηγεσία δεν είχαν συναντηθεί σε τόσο υψηλό επίπεδο».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις εξελίξεις στο Λίβανο είπε: «Αυτά τα πράγματα είναι πάντα λίγο μπερδεμένα. Ο πρόεδρος μας έχει δεσμευτεί να δούμε μια πλήρη εκεχειρία στην περιοχή».