Στιγμές τρόμου για 53χρονο οδηγό ταξί στο Αιγάλεω - Τι δηλώνει αποκλειστικά στον FLASH

Κούρσα τρόμου περίπου στις 3.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/6) για έναν 53χρονο οδηγό ταξί, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας από ένα ζευγάρι! Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν στην επιβίβασε το ζευγάρι από την πλατεία Πλαστήρα στην περιοχή του Παγκρατίου, με κατεύθυνση το Αιγάλεω.

«Δώσε τα λεφτά, αλλιώς θα σε σκοτώσω»

Μετά από περίπου 25 λεπτά διαδρομής, το ταξί έφτασε στην οδό Νέστου στο Αιγάλεω, με το ζευγάρι να του λέει να σταματήσει και τον άνδρα επιβάτη να βγάζει ένα μαχαίρι, να το κολλάει στον λαιμό του οδηγού και να τον απειλεί λέγοντας: «Κλείσε το τηλέφωνο και δώσε τα λεφτά, αλλιώς θα σε σκοτώσω...». Αυτό καθώς εκείνη την ώρα ο 53χρονος συνομιλούσε με συνάδελφο του.

Ο οδηγός του ταξί έντρομος υπάκουσε στις εντολές του επίδοξου ληστή με το μαχαίρι, έκλεισε το κινητό τηλέφωνο και του παρέδωσε όσα χρήματα είχε πάνω του με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα ποσό της τάξεως των 500 ευρώ περίπου. Στη συνέχεια, το ζευγάρι έφυγε τρέχοντας από το σημείο αρπάζοντας και το κινητό τηλέφωνο του 53χρονου, το οποίος τελικά πέταξαν σε ένα παρκάκι σε κοντινή απόσταση.

Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο παρά τις αναζητήσεις δεν εντόπισαν τους ληστές, ενώ συνέλλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας που ενδεχομένως έχουν καταγράψει τα πρόσωπα τους.

Τι δηλώνει αποκλειστικά στον FLASH ο οδηγός ταξί

«Ήμουν στην πιάτσα των ταξί στην πλατεία Πλαστήρα. Στις 03:15 τα ξημερώματα επιβιβάστηκε ένα νεαρό ζευγάρι, γύρω στα 25. Μιλούσαν ελληνικά και ο άνδρας, ο οποίος έκατσε ακριβώς από πίσω μου, ζήτησε να τους μεταφέρω στο Νοσοκομείο Λοιμωδών στην συμβολή των οδών Νέστου και Δωδεκανήσου.

Μόλις φτάσαμε, έβγαλε ένα μαχαίρι και μου το έβαλε στο λαιμό. Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι κρατούσε μαχαίρι και προσπάθησα να του πιάσω το χέρι. Μου είπε “αν συνεχίσεις να αντιστέκεσαι, θα σε σκοτώσω”. Μου πήραν 500 ευρώ και το κινητό μου τηλέφωνο, το οποίο όμως αργότερα πέταξαν, ίσως γιατί φοβήθηκαν ότι θα εντοπιστούν από το σήμα. Έμαθα ότι έχουν πέσει και άλλοι συνάδελφοί μου θύματα ληστείας από ένα ζευγάρι.

Το ίδιο πράγμα έγινε στο Περιστέρι πριν από λίγες ημέρες, όταν ένας άνδρας και μία γυναίκα ζήτησαν από τον οδηγό να τους μεταφέρει στο Λοιμωδών και όταν έφτασαν, τον λήστεψαν».