Κλειστά τα αεροδρόμια σε Κέρκυρα και Σαντορίνη - Πότε θα επαναλειτουργήσουν

Κλειστά παραμένουν από τη Δευτέρα (12/1), τα αεροδρόμια της Κέρκυρας και της Σαντορίνης, στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών αναμόρφωσης και ανακατασκευής των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης.

Η Fraport Greece, που διαχειρίζεται τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας, είχε ανακοινώσει ήδη από το καλοκαίρι του 2025 την έναρξη εργασιών σε σειρά αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων της Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς, Κέρκυρας, Σάμου, Ρόδου, Μυτιλήνης, Μυκόνου και Σαντορίνης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, κλειστά παραμένουν τα:

Αεροδρόμιο Κέρκυρας (CFU): 12 Ιανουαρίου 2026 – 26 Ιανουαρίου 2026

Αεροδρόμιο Σαντορίνης (JTR): 12 Ιανουαρίου 2026 – 19 Ιανουαρίου 2026

Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια των παραπάνω περιόδων, πτήσεις επείγοντος χαρακτήρα (αεροδιακομιδές, έρευνας και διάσωσης, πυρόσβεσης, ανθρωπιστικές, κρατικές και λοιπές εθνικού χαρακτήρα) θα μπορούν να πραγματοποιούνται με ελικόπτερα.

Παράλληλα, η Fraport Greece διευκρινίζει ότι όλες οι υπηρεσίες των αεροδρομίων θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά.