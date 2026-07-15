Κλειστό γκαράζ και o κινητήρας σε λειτουργία: Ο αόρατος κίνδυνος που κοστίζει ζωές

Η είδηση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, με το τραγικό περιστατικό στον Πειραιά, όπου δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ, δεν ήταν απλώς μια μαύρη σελίδα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ήταν μια σκληρή, επώδυνη υπενθύμιση για το πόσο εύκολα μια καθημερινή, φαινομενικά αθώα κίνηση μπορεί να μετατραπεί σε ανεπανόρθωτη τραγωδία.

Φανταστείτε το σκηνικό: Επιστρέφετε κουρασμένοι από τη δουλειά μια παγωμένη νύχτα του χειμώνα ή ένα καυτό μεσημέρι του καλοκαιριού. Μπαίνετε στο γκαράζ, αφήνετε τη μηχανή αναμμένη «για δύο λεπτά» για να ακούσετε το τέλος ενός τραγουδιού στο ραδιόφωνο, να τσεκάρετε τα μηνύματά σας ή να αφήσετε το air condition να ρυθμίσει τη θερμοκρασία. Αυτά τα «δύο λεπτά», όμως, μέσα σε έναν περιορισμένο χώρο, είναι αρκετά για να ξεκινήσει μια αντίστροφη μέτρηση χωρίς γυρισμό.

Μαρτυρίες γειτόνων για την ταγωδία στον Πειριαά με το νεκρό ζευγάρι

Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/6gFNhGtv02 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 14, 2026

Ο Αόρατος εχθρός: Τι είναι το μονοξείδιο του άνθρακα;

Ο μεγάλος ένοχος πίσω από αυτά τα ατυχήματα έχει όνομα: Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Οι επιστήμονες το αποκαλούν «βουβό δολοφόνο» και όχι άδικα. Πρόκειται για ένα αέριο εντελώς άχρωμο, άοσμο και άγευστο. Δεν θα δείτε καπνό, δεν θα μυρίσετε τίποτα περίεργο και δεν θα νιώσετε ερεθισμό στα μάτια ή στον λαιμό.

Όταν ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης (βενζίνης ή diesel) λειτουργεί, παράγει CO. Πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα με εξελιγμένους καταλύτες είναι ασφαλή. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και οι πιο σύγχρονοι καταλύτες χρειάζονται χρόνο και υψηλές θερμοκρασίες για να λειτουργήσουν αποδοτικά. Όταν παίρνει μπροστά ένας κρύος κινητήρας ή όταν το όχημα δουλεύει στο ρελαντί, οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα χτυπάνε «κόκκινο». Σε ένα κλειστό γκαράζ, η συγκέντρωση του αερίου φτάνει σε τοξικά επίπεδα μέσα σε ελάχιστα λεπτά – ακόμη και με την πόρτα του πάρκινγκ μισάνοιχτη.

Πώς παγιδεύεται το σώμα

Η βιολογική δράση του μονοξειδίου του άνθρακα είναι ύπουλη. Όταν το εισπνέουμε, εισέρχεται στο αίμα και δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων με δύναμη 200 φορές μεγαλύτερη από ό,τι το οξυγόνο. Το αποτέλεσμα; Το σώμα στερείται το οξυγόνο που χρειάζεται για να κρατήσει ζωντανά τα ζωτικά του όργανα.

Το πιο επικίνδυνο είναι ότι τα πρώτα συμπτώματα μοιάζουν με αυτά μιας απλής ίωσης ή κόπωσης:

Ήπιος πονοκέφαλος και ζάλη.

Τάση για εμετό ή ναυτία.

Γενικευμένη αδυναμία και μια έντονη, γλυκιά υπνηλία.

Καθώς το θύμα νιώθει αυτή την εξαντλητική νύστα, χάνει την ικανότητα να αντιληφθεί τον κίνδυνο και να αντιδράσει. Ακολουθεί σύγχυση, απώλεια αισθήσεων και, αν δεν υπάρξει άμεση απομάκρυνση στον καθαρό αέρα, ο θάνατος από ασφυξία.

Η παγίδα του Air Condition

Υπάρχει και μια τεχνική λεπτομέρεια που πολλοί αγνοούν. Όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε έναν χώρο γεμάτο καυσαέρια, το σύστημα κλιματισμού (αν δεν είναι ρυθμισμένο στην εσωτερική ανακύκλωση) τραβάει αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι «ρουφάει» το μονοξείδιο του άνθρακα απευθείας μέσα στην καμπίνα των επιβατών, επιταχύνοντας τη δηλητηρίαση των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα.

Πώς να προστατευτείτε

Η πρόληψη είναι η μόνη αποτελεσματική άμυνα απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο. Ακολουθήστε πιστά τους παρακάτω κανόνες:

Ποτέ λειτουργία στο ρελαντί σε κλειστό χώρο: Μην αφήνετε ποτέ τo μοτέρ «ανοιχτό» μέσα στο γκαράζ, ούτε για να «ζεσταθεί» τον χειμώνα.

Ρύθμιση air condition: Αν θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία της καμπίνας, βγάλτε πρώτα το αυτοκίνητο στον δρόμο ή στην ανοιχτή πιλοτή.

Σβήσιμο του κινητήρα αμέσως: Μόλις παρκάρετε στο κλειστό πάρκινγκ, σβήστε αμέσως τον κινητήρα. Μην κάθεστε μέσα στο όχημα ακούγοντας μουσική ή μιλώντας στο τηλέφωνο με τη μηχανή αναμμένη.

Επένδυση σε ανιχνευτή CO: Αν το γκαράζ σας επικοινωνεί με το σπίτι (π.χ. με εσωτερική πόρτα), τοποθετήστε έναν ειδικό ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα με alarm. Είναι μια οικονομική συσκευή που σώζει ζωές.

Σωστός εξαερισμός: Φροντίστε ο χώρος του γκαράζ να διαθέτει επαρκή συστήματα φυσικού ή τεχνητού εξαερισμού.

Η ασφάλεια στην οδήγηση δεν αφορά μόνο τη συμπεριφορά μας στον δρόμο, αλλά και τις συνήθειές μας τη στιγμή που σταθμεύουμε.