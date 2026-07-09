Κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16 - Ειδικό κλιμάκιο στο νησί

Κλειστός θα παραμείνει ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου τουλάχιστον έως τις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης 9 Ιουλίου, μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο ξέσπασε φωτιά.

Εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου, το κλείσιμο του αεροδρομίου προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επισκέπτες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας στο νησί

Το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, όταν ο πιλότος εντόπισε ένδειξη για μηχανική βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που ήταν αυτό της Ζακύνθου.

Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις.

Στις 18:30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό τού διαύλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 19:00.