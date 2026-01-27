Κλειστό το πέταλο στη Λιόν: Επιστρέφουν στην Ελλάδα σοκαρισμένοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Με επίσημη απόφαση των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, η κερκίδα που θα φιλοξενούσε τους οπαδούς του Δικεφάλου στην αναμέτρηση με τη Λιόν θα παραμείνει κλειστή. Μετά την απόφαση της UEFA για μη αναβολή του αγώνα της 8ης αγωνιστικής του Europa League, ο κόσμος του «Δικεφάλου» επέλεξε την αποχή ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των επτά φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο οδικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Γυρίζουν Ελλάδα σοκαρισμένοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Μετά την επιβεβαίωση της τραγωδίας, ο κύριος όγκος των εκδρομέων που βρισκόταν ήδη σε ευρωπαϊκό έδαφος ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής για την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλος αριθμός λεωφορείων και ιδιωτικών οχημάτων που κατευθύνονταν προς τη Γαλλία ανέστρεψαν την πορεία τους από την Ουγγαρία.

Την ίδια στιγμή, αρκετά γκρουπ φιλάθλων κατευθύνονται προς την Τιμισοάρα της Ρουμανίας. Σκοπός της μετάβασής τους εκεί είναι να βρεθούν κοντά στους τρεις τραυματίες που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και να τους συμπαρασταθούν με όποιον τρόπο μπορούν.