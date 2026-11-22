πηγή: instagram
Κλέλια Ανδριολάτου: Μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα με… μπικίνι στην Τζια
Η ηθοποιός εκμεταλλεύτηκε το ρεπό της για μια εξόρμηση στη θάλασσα, δημοσιεύοντας καλοκαιρινά στιγμιότυπα μέσα στον Νοέμβριο.
Μπορεί τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν, όμως η Κλέλια Ανδριολάτου φαίνεται πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι!
Η γνωστή ηθοποιός εκμεταλλεύτηκε το ρεπό της για μια εξόρμηση στην Τζια, όπου απόλαυσε τη θάλασσα και τον ήλιο, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα τέλη Νοεμβρίου.
«34 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης της
Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει με γαλάζιο μπικίνι πάνω σε σκάφος, χαμογελώντας στον ήλιο.
Σε άλλα στιγμιότυπα η ηθοποιός απολαμβάνει τις βουτιές της στα νερά του νησιού, ενώ δεν παρέλειψε να φωτογραφίσει και τα όμορφα τοπία που συνάντησε.
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