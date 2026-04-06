Κλέλια Ανδριολάτου: Από την… αγκαλιά της Έλενας Χριστοπούλου στο Panik Agency

Νέα πορεία χαράζει η Κλέλια Ανδριολάτου μετά τη λήξη της συνεργασίας της με την άλλοτε μάνατζέρ της, Έλενα Χριστοπούλου. Η ηθοποιός αλλάζει ρότα και δείχνει να ακολουθεί ένα πιο αμερικανικό μοντέλο ως προς το πως θα διαχειρίζεται τη δημόσια εικόνα της.

Η Ανδριολάτου λοιπόν συνεργάζεται πλέον με το Panik Agency και ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και CEO της Panik, την καλωσορίζει στην εταιρία αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η Κλέλια Ανδριολάτου αποτελεί ένα από τα πιο χαρισματικά και λαμπερά πρόσωπα της νέας γενιάς ηθοποιών, εντός και εκτός Ελλάδας, συνδυάζοντας σπάνιο ταλέντο, σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα και ακαταμάχητη σκηνική παρουσία».

«Όρεξη, προκλήσεις, δημιουργικότητα»

Η Κλέλια Ανδριολάτου με τη σειρά της δήλωσε για το καινούριο της εγχείρημα: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη νέα μου συνεργασία με το Panik Agency. Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει με πολλή όρεξη, νέες προκλήσεις και δημιουργικότητα».

Η Κλέλια Ανδριολάτου έχει ήδη καθιερωθεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες κι αγαπητές παρουσίες στον χώρο του θεάματος μέσα από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους σε μεγάλες τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, όπως η παράσταση «ζ-η-θ, ο Ξένος» στο θέατρο της Επιδαύρου και η σειρά «Maestro».

Το Panik Agency και η Κλέλια Ανδριολάτου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια στρατηγική συνεργασία με δημιουργικότητα και όραμα, έτοιμοι να κατακτήσουν μαζί νέες κορυφές.