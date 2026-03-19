Κλέλια Ανδριολάτου: Η μοναδική Ελληνίδα καλεσμένη στο πάρτι του Έλτον Τζον

Την Κλέλια Ανδριολάτου συνάντησε στο αεροδρόμιο η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και η ηθοποιός μοιράστηκε μαζί μας το πώς πέρασε στο Λος Άντζελες που βρισκόταν για δουλειά, αλλά και αναψυχή, ειδικά όταν βρέθηκε στο Όσκαρ πάρτι του Έλτον Τζον.

«Πέρασα πάρα πολύ ωραία στο Λος Άντζελες. Έκατσα αρκετό καιρό και το ευχαριστήθηκα. Γύρισα ταινία στο Χόλιγουντ και πήγα στα στούντιο της Paramount για να κάνω το ADR (η διαδικασία όπου οι ηθοποιοί ηχογραφούν ξανά τις ατάκες τους σε στούντιο για να αντικαταστήσουν τον κακής ποιότητας ήχο που ίσως υπήρξε στο γύρισμα), που ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία γιατί εκεί έχει πολλά στούντιο και γυρίζονται πολλές ταινίες, είχε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.

Πήγα στο πάρτι του Έλτον Τζον. Δεν είχα ξαναπάει η αλήθεια είναι. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν πολύ εντυπωσιακά. Γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο, συζητάς, κουβεντιάζεις με ανθρώπους που δεν ξέρεις, είχε ενδιαφέρον. Υπήρξαν άνθρωποι που είχαν δει το Maestro. Μην φανταστείς ότι ασχολούνταν όλοι μαζί μου προφανώς, αλλά ήταν ωραία. Δεν είδα άλλον Έλληνα εκεί. Εγώ πήγα γιατί ήμουν έτσι κι αλλιώς στην Αμερική και επειδή είναι και ο μάνατζερ μου εκεί που ασχολείται με όλο το acting, πήγαμε μαζί».

Θαυμάζω πολύ τον Λάνθιμο

Η Ανδριολάτου κλήθηκε να σχολιάσει και το γεγονός ότι ο Γιώργος Λάνθιμος φέτος δεν κατάφερε να πάρει ένα βραβείο Όσκαρ. «Δεν πειράζει. Είναι πάρα πολύ ικανός, τα έχει καταφέρει τόσο όμορφα. Δεν πειράζει φέτος που δεν πήρε, θα πάρει του χρόνου. Τον θαυμάζω πάρα πολύ και αυτόν και τη δουλειά του και το έχει καταφέρει άψογα και μπράβο του».