Κλέλια Ανδριολάτου: Ήλιος, θάλασσα και ένα πορτοκαλί μαγιό συνθέτουν το σκηνικό της νέας της ανάρτησης

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.

Η ηθοποιός επέστρεψε με μια νέα ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας σειρά φωτογραφιών από την παραλία, όπου ποζάρει φορώντας ένα πορτοκαλί ολόσωμο μαγιό, με φόντο τη θάλασσα και το καλοκαιρινό τοπίο.

Ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα

Η Κλέλια Ανδριολάτου φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή των καλοκαιρινών της διακοπών. Στη νέα της ανάρτηση ποζάρει χαμογελαστή και χαλαρή, δίπλα στη θάλασσα, κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, με πορτοκαλί μαγιό, σε εικόνες γεμάτες φως, καλοκαιρινή αύρα και ανεμελιά.

Χιλιάδες αντιδράσεις στα social media

Η νέα δημοσίευση συγκέντρωσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για τις καλοκαιρινές φωτογραφίες της.

Η Κλέλια Ανδριολάτου εξακολουθεί να μοιράζεται επιλεγμένες στιγμές από τις διακοπές της, κρατώντας επαφή με το κοινό της μέσα από το Instagram και μεταφέροντας εικόνες από ένα ανέμελο καλοκαίρι δίπλα στη θάλασσα.