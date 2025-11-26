Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφος που τη στηρίζει και η λίστα Forbes 2026

Η Κλέλια Ανδριολάτου συμπεριλαμβάνεται στην ελληνική λίστα του Forbes “30 Under 30” για το 2026 με τους 30 πιο επιδραστικούς νέους κάτω των 30 ετών και είναι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό. Η νεαρή ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά του Netflix και του MEGA “Maestro” μίλησε στην κάμερα του “Buongiorno” για τα συναισθήματα που της προκαλεί αυτή η διάκριση. «Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στη λίστα Forbes 2026 και πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους όσους κατάφεραν να είναι μέσα σ’ αυτήν. Πραγματικά είναι αξιόλογοι και άξιοι θαυμασμού όλοι για αυτά που έχουν καταφέρει».

«Είμαι αρκετά φιλόδοξη σαν άνθρωπος»

«Νομίζω πως είναι η χαρά του να αναγνωρίζει κάποιος ότι έχεις καταφέρει κάτι. Γιατί μόνο εγώ ξέρω πραγματικά πόσο έχω κοπιάσει για να κάνω αυτή τη δουλειά και όχι μόνο εγώ, αλλά πάρα πολλοί ηθοποιοί σαν εμένα. Αλλά όταν επιβραβεύεσαι γι’ αυτό, είναι πάντα πολύ τρυφερό και όμορφο γιατί το έχουμε ανάγκη. Είμαι αρκετά φιλόδοξη σαν άνθρωπος. Δεν είχα ονειρευτεί κάτι συγκεκριμένο. Συνεχίζω και ονειρεύομαι γιατί αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτομαι».

Ξανά στους Παξούς

«Συνεχίζουμε τα γυρίσματα του “Maestro” και έχουμε ακόμα μέλλον, οπότε έχετε ακόμα περισσότερο μέλλον για να τα δείτε. Είμαι ενθουσιασμένη γιατί είμαστε όλοι μαζί ξανά στους Παξούς. Στον επόμενο κύκλο θα βλέπετε ένα επεισόδιο και θα λέτε: “ωχ τι έγινε, θέλω να δω και το επόμενο”, δηλαδή θα έχει αυτή την προσέγγιση, όπως ακριβώς έγινε και στον πρώτο κύκλο».

Ο έρωτας

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η Ανδριολάτου συνοδευόταν από τον γοητευτικό σύντροφό της για τον οποίο η ηθοποιός είπε μερικά λογάκια. «Με τον σύντροφο μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε εκεί για τα εύκολα και για τα δύσκολα και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό».