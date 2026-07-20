Κλέλια Ανδριολάτου: Πήρε τα βουνά - Μπάνιο σε καταρράκτη (φωτογραφίες)

Την έχουμε συνηθίσει με μαγιό σε κοσμικά νησιά, αυτή τη φορά όμως η Κλέλια Ανδριολάτου κράτησε το μπικίνι και έβαλε στο φόντο ένα ορεινό τοπίο. Η ηθοποιός επισκέφθηκε τους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς μαζί με την αδερφή της, Ναστάζια, και τους φίλους τους και έκαναν μπάνιο στο παγωμένο νερό που έτρεχε κάτω από την τοξωτή γέφυρα.

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Ακολούθησαν βόλτες μέσα στην καταπράσινη φύση, χαλάρωση σε ένα όμορφο ξενοδοχείο και έπειτα κοινωνικές υποχρεώσεις. Αφορμή γι’ αυτή την εκδρομή στα βουνά των Τρικάλων έδωσε ο γάμος ενός φιλικού της ζευγαριού που έγινε σε υψόμετρο, ανάμεσα σε έλατα και βελανιδιές, το απόλυτο αντίδοτο στον καύσωνα! Το δε γαμήλιο γλέντι που ακολούθησε μέσα στο δάσος, η Κλέλια το χάρηκε με την καρδιά της.