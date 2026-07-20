LIFE Κλέλια Ανδριολάτου Showbiz

Κλέλια Ανδριολάτου: Πήρε τα βουνά - Μπάνιο σε καταρράκτη (φωτογραφίες)

Η ηθοποιός είπε να κάνει ολιγοήμερες διακοπές με την αδερφή της και φίλους μέσα στη φύση σε υψόμετρο 500 μέτρων.

Κλέλια Ανδριολάτου
Κλέλια Ανδριολάτου
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Την έχουμε συνηθίσει με μαγιό σε κοσμικά νησιά, αυτή τη φορά όμως η Κλέλια Ανδριολάτου κράτησε το μπικίνι και έβαλε στο φόντο ένα ορεινό τοπίο. Η ηθοποιός επισκέφθηκε τους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς μαζί με την αδερφή της, Ναστάζια, και τους φίλους τους και έκαναν μπάνιο στο παγωμένο νερό που έτρεχε κάτω από την τοξωτή γέφυρα.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram

Ακολούθησαν βόλτες μέσα στην καταπράσινη φύση, χαλάρωση σε ένα όμορφο ξενοδοχείο και έπειτα κοινωνικές υποχρεώσεις. Αφορμή γι’ αυτή την εκδρομή στα βουνά των Τρικάλων έδωσε ο γάμος ενός φιλικού της ζευγαριού που έγινε σε υψόμετρο, ανάμεσα σε έλατα και βελανιδιές, το απόλυτο αντίδοτο στον καύσωνα! Το δε γαμήλιο γλέντι που ακολούθησε μέσα στο δάσος, η Κλέλια το χάρηκε με την καρδιά της.

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LIFE Κλέλια Ανδριολάτου Showbiz

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