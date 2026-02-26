Κλέλια Ρένεση για καρκίνο: «Ψηλά το κεφάλι και μεγάλη αγκαλιά σε όσους παλεύουν με το χτικιό»

Η Κλέλια Ρένεση έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στη σελίδα της στο Instagram θέλοντας να εμψυχώσει όλους όσοι δίνουν μάχη με τον καρκίνο και παράλληλα να περάσει το δικό της μήνυμα για τα μαθήματα που έχει πάρει για το πόσο εφήμερο είναι όλο αυτό που αποκαλούμε ζωή!

«Ψηλά το κεφάλι και μεγάλη αγκαλιά σε όσους παλεύουν με το χτικιό και δίνονται στη μάχη σώμα με σώμα», έγραψε στη σελίδα της στο Instagram και έπειτα θέλησε να εξηγήσει τι συμβαίνει. «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών και έχω πάρει πολλά μαθήματα, πολλά απρόσμενα χαμόγελα και πολλά κουράγια απο ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά να ξεφύγουν από τον οδοστρωτήρα».

«Τα μεγαλύτερα παλικάρια είναι κρυμμένα κάπου εκεί»

Η ηθοποιός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο μεγαλείο αυτών των ανθρώπων που δεν τα παρατάνε και παραμένουν παλικάρια, όσο κι αν η αρρώστια προσπαθεί να τους νικήσει! «Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα έμαθα και όσα έχουν ακόμα να με διδάξουν. Το μεγαλείο του ανθρώπου στη συνειδητοποίηση του εφήμερου με αφήνει πάντα άναυδη!

Τα μεγαλύτερα παλικάρια είναι κρυμμένα κάπου εκεί! Νίκη όπου έχω ηττηθεί, που λέει και ο ποιητής και ψηλά το κεφάλι στους αγωνιστές!» κατέληξε στην ανάρτησή της που τη συνόδευσε με μια φωτογραφία από το νοσοκομείο!