Επιμένουν οι αγρότες: «Κόβεται στα δύο» η Ελλάδα - Έρχεται και αποκλεισμός στο λιμάνι του Βόλου

Παραμένει κλειστή και σήμερα Δευτέρα (8/12) η εθνική οδός στο ύψος της Νίκαιας, καθώς συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τα τρακτέρ να βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο και τους αγρότες αποφασισμένους να μην υποχωρήσουν αν δεν δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας μπαίνουν σε νέα φάση καθώς σε συνέλευσή τους αποφάσισαν ομόφωνα σειρά νέων κινητοποιήσεων για τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 το βράδυ, τίθεται ήδη σε εφαρμογή το κλείσιμο των παραδρόμων γύρω από το μπλόκο της Νίκαιας, κόβοντας πρακτικά την Ελλάδα «στα δύο». Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούν οι αγρότες προς την πολιτεία, επιδιώκοντας να αναδείξουν με πιο έντονο τρόπο τα αιτήματα τους.

Η συνέλευση αποφάσισε επίσης τη συνέχιση και τη διεύρυνση των κινητοποιήσεων σε πανθεσσαλικό επίπεδο. Έτσι, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 10 το πρωί, αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Παράλληλα, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα, οι αγρότες απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλα τα σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς του νομού Λάρισας να δώσουν το «παρών» σε πανλαρισαϊκή συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας. Στόχος της συγκέντρωσης είναι η ενημέρωση για την πορεία των κινητοποιήσεων, αλλά κυρίως ο συντονισμός για τη συνέχιση και την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα τους.

Ενισχύονται τα μπλόκα στη Δυτική Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου στον Ε65. Αυτά ενισχύονται καθημερινά με νέα τρακτέρ από πολλές περιοχές των δύο νομών, ενώ οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να παραμείνουν στον τόπο τους.

Στα μπλόκα καθημερινά πραγματοποιούνται συσκέψεις, συζητήσεις, συνεννοήσεις για την οργάνωση του αγώνα, ενώ σκηνές έχουν στηθεί ανάμεσα στα τρακτέρ. Παράλληλα, σωματεία, σύλλογοι και φορείς εκτός από τα ψηφίσματα συμπαράστασης, επισκέπτονται τους αγρότες για να δηλώσουν τη στήριξη σε αυτούς από κοντά.

Σκληραίνουν τη στάση τους και οι αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και στη Χαλκηδόνα. Απέκλεισαν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από τις 12 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Παράλληλα, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» οι αγρότες έβγαλαν από τη μέση του δρόμου τα τρακτέρ και τα έχουν παρατάξει κατά μήκος του δρόμου.

Μεγάλο αγροτικό μπλόκο στήθηκε και στην Ιονία Οδό, στις Κεραμάτες Άρτας αλλά και στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων. Οι αγρότες, προετοιμάζονται για τη κλιμάκωση και ζητούν την ανοχή και τη συμπαράσταση των πολιτών.

Νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία Οδό, στον κόμβο Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, ενώ οι αγρότες στην Ξάνθη άνοιξαν το μπλόκο της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Βαφέικων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ολιγόωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία και τους μεθοριακούς σταθμούς.

Το μεσημέρι αγρότες των Ιωαννίνων έκλεισαν για τρεις ώρες την πρόσβαση στο αεροδρόμιο της πόλης, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δεκάδες ταξιδιώτες.

Οι αγρότες άνοιξαν το μπλόκο στον Προμαχώνα, ενώ μεγάλες ουρές από φορτηγά σχηματίστηκαν μετά την 6ωρη αναμονή.

Τη συμπαράστασή τους στους αγρότες θα εκφράσουν οργανώσεις εργαζομένων το απόγευμα της Δευτέρας με συγκεντρώσεις, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα και στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης στη Θεσσαλονίκη.

Ενισχύονται τα μπλόκα και στην Πελοπόννησο

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, από το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν μεθαύριο, Τετάρτη, τα διόδια της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα του Μόρνου, όπου ήδη πραγματοποίησαν τον πρώτο συμβολικό αποκλεισμό, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Μεσολογγίου προχώρησαν σε μπλόκο στη γέφυρα του Ευήνου, όπου και εκεί προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει το νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο, όπου σε καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Κορίνθου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου προγραμματίζουν για σήμερα το πρωί στις 11:00 συγκέντρωση στην περιοχή Κουρλαμπά και στη συνέχεια αυτοκινητοπορεία προς την Πάτρα και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στη συγκέντρωση αναμένεται να συμμετάσχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Καλάβρυτα και την Αιγιάλεια.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου.

Έναρξη κινητοποιήσεων και στην Κρήτη

Στις 11.30 το πρωί σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, έχουν προγραμματίσει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης. Η συγκέντρωση στην ανατολική Κρήτη έχει προγραμματιστεί να γίνει έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο, από όπου σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα εκκινήσει μηχανοκίνητη πορεία.

Μάλιστα, όπως ανέφερε τα προηγούμενα 24ωρα, ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων Βασίλης Μανουράς, «αυτό που σχεδιάζουν είναι να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμένα Ηρακλείου και του αεροδρομίου "Ν. Καζαντζάκης"».

Στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο, θα συμμετέχουν αγροτοκτηνοτρόφοι από τη Σητεία και την Ιεράπετρα που έχουν προγραμματίσει να συγκεντρωθούν αργότερα σήμερα το πρωί στην Παχιά Άμμο προκειμένου να φτάσουν με κομβόϊ στο Ηράκλειο, ενώ θα συμμετέχουν και αγροτοκτηνοτρόφοι από τον Άγιο Νικόλαο που θα ενωθούν με τους συναδέλφους τους, στο ύψος των Μαλίων του δήμου Χερσονήσου. Επίσης, στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο θα συμμετέχουν αγροτοκτηνοτρόφοι και από το ανατολικό Ρέθυμνο.