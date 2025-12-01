Κλιμάκωση κινητοποιήσεων αποφασίζουν οι αγρότες στη Νίκαια: «Θα γεμίσει με μπλόκα όλη η Ελλάδα»

Ενισχύεται διαρκώς το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας, σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, δεύτερη μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Μάλιστα στόχος τους είναι ξεπεραστεί ο αριθμός των 1000 τρακτέρ στο σημείο.

Όπως αναφέρθηκε στη σημερινή απογευματινή συνέλευση, από αύριο Τρίτη (2/12) αναμένονται και άλλα τρακτέρ από κάθε γωνιά του νομού Λάρισας αλλά και από τη Μαγνησία.

Φωτό: ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/INTIME

«Απαιτούμε δικαιοσύνη. Αύριο υποδεχόμαστε νέα τρακτέρ που θα έρθουν από όλες τις περιοχές του νομού Λάρισας και της Μαγνησίας. Ενισχύεται κάθε μέρα το μπλόκο. Αυτή την ενότητα και την μαζικότητα φοβάται η κυβέρνηση. Το κίνημα έχει δύναμη, θα μιλάμε όλοι μαζί στην συντονιστική επιτροπή, κάτι που θα γίνεται κάθε απόγευμα», τονίστηκε στην αγροτική σύσκεψη, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Φωτό: ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/INTIME

Ταυτόχρονα σχεδιάζονται οι επόμενες κινήσεις και ο συντονισμός με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα της υπόλοιπης χώρας.

Το μόνο σίγουρο είναι -και αυτό υπερασπίζονται οι αγρότες- πως «ήρθαν για να μείνουν», ζητώντας λύσεις στα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές διάθεσης αλλά και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Στο μπλόκο βρέθηκε νωρίς το απόγευμα στη Νίκαια και ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Μαμάκος που είχε ολιγόλεπτη συζήτηση με τους αγρότες αλλά και λίγο αργότερα και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας.

Φωτό: ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/INTIME

«Ανοίξαμε τον δρόμο και στην υπόλοιπη Ελλάδα - Θα γεμίσει με μπλόκα»

«Είμαστε στην εθνική και μαζί με τον Ε 65 και ανοίξαμε τον δρόμο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι αγρότες βγήκαν και στα Μάλγαρα, κατάφεραν να βγουν επίσης στην ε.ο. Είμαστε 3-0, καλά πάμε», τόνισε πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ κ. Ρίζος Μαρουδας εν μέσω χειροκροτημάτων για να συμπληρώσει: « Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θα αδειάσει την εθνική από τα τρακτέρ, αυτό δεν μπορεί να γίνει, αυτό ήταν απειλή για τους συναδέλφους που έρχονται. Η Ελλάδα θα γεμίσει μπλόκα σε καίρια σημεία στην εθνική οδό, σε τελωνεία κλπ, όπου μπορεί να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης που έχουμε. Είμαστε αποφασισμένοι ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω αν δεν λυθούν τα προβλήματά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φορείς που μας συμπαραστέκονται.

Αντιμετωπίσαμε κρατική καταστολή, το περιμέναμε. Είναι απαράδεκτο ότι οι δύο συνάδελφοί μας ήταν με χειροπέδες σαν κοινοί εγκληματίες σήμερα στα δικαστήρια, την ώρα που ο «Φραπές» έφτυσε ολόκληρη κυβέρνηση και την εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι υποχρέωσή μας να είμαστε την Πέμπτη μαζί με κάποια τρακτέρ 1 η ώρα στα δικαστήρια στη Λάρισα στην απολογία των συναδέλφων μας απαιτώντας να αθωωθούν.

Αύριο το μπλόκο ενισχύεται με πάρα πολλά τρακτέρ, από πολλά χωριά, όπως το Καστρί το Μακρυχώρι, την Αμυγδαλή, την Μελία, την Μέλισσα, την Χάλκη καθώς και από τα χωριά των Φαρσάλων που θα έρθουν κομβόι και από την Μαγνησία από Στεφανοβίκειο και Ριζόμυλο. Στις 12 θα είναι εδώ αύριο Τρίτη. Θα έρθουν και τα ταξί, μετά το ψήφισμα που θα παραδώσουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για συμπαράσταση».

Δυναμικό ξεκίνημα

Με «άγριες διαθέσεις» έχουν ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις τους το τελευταίο 48ωρο οι αγρότες της ηπειρωτικής Ελλάδας, παίρνοντας τη «σκυτάλη» από την Κρήτη και αποφασισμένοι να μην σταματήσουν εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Οι πρώτες συγκεντρώσεις σε Νίκαια και Πλατύκαμπο Λάρισας την Κυριακή (30/11), σημαδεύτηκαν από επεισόδια, όταν τα ΜΑΤ εμπόδισαν τους αγρότες να κλείσουν την Εθνική Οδό. Ακολούθησαν συγκρούσεις με την αστυνομία και ρίψη χημικών, με συγκεντρωμένους να τραυματίζονται και να καταλήγουν στο νοσοκομείο ενώ έγιναν και συλλήψεις.

Φωτό: EUROKINISSI

Οι κινητοποιήσεις εντάθηκαν σήμερα Δευτέρα (1/12), με τα τρακτέρ να κλείνουν την Εθνική Οδό στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκη -σταδιακά και στα δύο ρεύματα- κίνηση που έφερε εκ νέου ένταση με την αστυνομία αλλά και με διερχόμενους οδηγούς.«Δεν είχαμε πρόθεση να συγκρουστούμε με τα ΜΑΤ. Απλώς εφαρμόσαμε έξυπνους χειρισμούς, δεν είναι μόνο εκείνοι έξυπνοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Σε ερώτηση για το πόσο θα κρατήσει ο αποκλεισμός, πρόσθεσε: «Θα κόψουμε και βασιλόπιτα εδώ, θα κρατήσουμε κι ένα κομμάτι για τον κ. Μητσοτάκη και τον υπουργό Οικονομικών μας».

Βασικά αιτήματα των αγροτών, σύμφωνα με το larissanet.gr, είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους, καθώς και η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων, με την κυβέρνηση να καθησυχάζει ως προς το τελευταίο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει χθες ότι ο Δεκέμβριος θα είναι «ο μήνας των πληρωμών».

Συνέλευση για την πορεία των κινητοποιήσεων

«Ήρθαμε για να μείνουμε», έλεγαν σήμερα οι αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον κόμβο Νίκαιας, την ώρα που καταφτάνουν ολοένα και περισσότερα τρακτέρ προκειμένου να ενισχύσουν το μπλόκο.

Φωτό: EUROKINISSI

Το απόγευμα της Δευτέρας (1/12) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη σύσκεψη της δεύτερης ημέρας των αγροτικών κινητοποιήσεων. Οι συμμετέχοντες θα εκτιμήσουν την κατάσταση και θα καθορίσουν και τις επόμενες κινήσεις τους, οι οποίες θα είναι σε συντονισμό με τους υπόλοιπους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Άνοιξαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα - Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Λίγο πριν από τις 15:30, οι αγρότες του Δήμου Δέλτα, που έστησαν το μπλόκο στα διόδια Μαλγάρων, έδωσαν στην κυκλοφορία το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό.

Η κινητοποίηση των αγροτών ξεκίνησε αιφνιδιαστικά, λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας, όταν αρχικά έκλεισαν ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων και στη συνέχεια και το άλλο.

Φωτό: EUROKINISSI

Νωρίτερα, είχαν ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, σε συνεννόηση με την αστυνομία, ώστε να παραταχθούν εκατέρωθεν της οδού χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Κατά την αναμονή τους στον παράδρομο, όμως, δεύτερη ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά στον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας τον πλήρη αποκλεισμό.

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Φωτό: EUROKINISSI

Προθεσμία στους συλληφθέντες της Κυριακής

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου θα εκδικαστούν οι υποθέσεις των δύο αγροτών, που συνελήφθησαν το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο της Νίκαιας. Ο τρίτος από τους συλληφθέντες παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι δύο αγρότες οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, με τους συνηγόρους τους να ζητούν ολιγοήμερη αναβολή για την ερχόμενη Πέμπτη. Στη συνέχεια οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πλήθος αγροτών συγκεντρώθηκε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, ζητώντας την απελευθέρωση των συναδέλφων τους.

«Θα πάρει απάντηση το όργιο καταστολής και τρομοκρατίας της κυβέρνησης. Όταν έχουν τα ΜΑΤ εδώ και προκαλούν ξανά, όταν έχουν τον «Φραπέ» να τους φτύνει στα μούτρα… Παίρνουν τους συναδέλφους μας σαν κοινούς εγκληματίες σήμερα και τους δικάζουν με αυτόφωρο», δήλωσε χαρακτηριστικά έξω από τα δικαστήρια, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Προανήγγειλε μάλιστα «κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που θα αναγκάσει την κυβέρνηση να δώσει πολιτική λύση στα αιτήματά μας».

Κλιμάκωση από τα Τρίκαλα ως τον Έβρο - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Μεγάλη είναι και η κινητοποίηση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων του Νομού Καρδίτσας. Για πρώτη φορά οι αγρότες κατάφεραν να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας με τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Αποκλεισμένος παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και σε ισχύ παραμένει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους - εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν και εκεί νέα συνέλευση το απόγευμα της Δευτέρας, προκειμένου να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Φωτό: EUROKINISSI

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη (3/12), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπλόκο και αναμένονται οι εξελίξεις στην Χαλκηδόνα σήμερα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που, όπως αποφασίστηκε, θα διαρκέσουν ως τις 5 Δεκεμβρίου.

Παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, με περισσότερα από 1000 τρακτέρ. Αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και από τα χωριά του νομού της Ροδόπης χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι.

Φωτό: EUROKINISSI

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη (2/12) το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και από άλλα χωριά θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων, ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Την ίδια ώρα απευθύνει κάλεσμα προς τους Αγροτικούς και Κτηνοτροφικούς Συλλόγους του βορείου τμήματος του νομού Έβρου, της Κομοτηνής και Ξάνθης «να βοηθήσουν στην υλοποίηση της διαμαρτυρίας».

Μέσα στις επόμενες ημέρες και οι αγρότες από τη Μαγνησία ετοιμάζονται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου.

Τι ζητούν οι αγρότες

«Τα κύρια αιτήματα που έχουμε ως κορωνίδα και βγαίνουν στις κινητοποιήσεις είναι το πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής, τεράστιο κόστος στην ενέργεια για να μπορέσουμε να παράγουμε, εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων μας, φεύγουν πάρα πολύ φθηνά από το χωράφι και τα καταναλώνουμε εμείς ταυτόχρονα από τα σούπερ μάρκετ σε πολύ ακριβές τιμές», τόνισε ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στο ΕΡΤNews Radio.

«Υπάρχει ένα κύκλωμα μεσαζόντων, μία αισχροκέρδεια την οποία η κυβέρνηση τόσα χρόνια δεν μπόρεσε να την ελέγξει. Φυσικά οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ -βλέπετε η κλιματική αλλαγή από όπου περνάει τι συνέπειες έχει- ισοπεδώνει πραγματικά ολόκληρες εκτάσεις. Και φυσικά όλη αυτή η κοροϊδία που έχουμε υποστεί τους τελευταίους μήνες και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών που έπεφταν πάντα στο κενό», πρόσθεσε.