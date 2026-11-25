Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι επιστήμονες κατέγραψαν έξι συνεχόμενες ημέρες κατά τις οποίες η μέση θερμοκρασία του πλανήτη ήταν τουλάχιστον δύο βαθμοί Κελσίου πάνω από τον μέσο όσο της προβιομηχανικής περιόδου, πάνω δηλαδή από το όριο συναγερμού που θεωρείται ότι δεν πρέπει να ξεπεραστεί.

Η ημερήσια μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης ανέβηκε στο υψηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί ποτέ πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, στους 2,24 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, την τελευταία ημέρα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Προβλέπεται να παραμείνει σε παρόμοια υψηλά επίπεδα για τουλάχιστον αρκετές ακόμη ημέρες.

Πρόκειται για μια περίοδος καύσωνα που συνεχίζεται, αναφέρει ο Guardian.

Υπήρξαν μόνο δύο άλλες περίοδοι κατά τις οποίες οι ημερήσιες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 2 βαθμούς Κελσίου, τον Νοέμβριο του 2023 και τον Φεβρουάριο του 2024, αλλά δεν διήρκεσαν τόσο πολύ ούτε έφτασαν σε τόσο υψηλά επίπεδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το ρεκόρ, από το 2023, ήταν στους 2,05 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τη βάση αναφοράς της περιόδου 1850-1900.

Αν και είναι πολύ σύντομη για να σημαίνει ότι έχει ξεπεραστεί το ανώτατο όριο του στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι είναι μια πρώτη ένδειξη για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, εκτός αν οι εκπομπές από ορυκτά καύσιμα εξαλειφθούν γρήγορα. Είναι επίσης πιθανό να ενισχύσει τις αυξανόμενες επιστημονικές ανησυχίες ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη ενδέχεται να επιταχύνεται.

Πού οφείλονται οι αυξήσεις στη θερμοκρασία

Οι απότομες αυξήσεις της θερμοκρασίας οφείλονται στην υπερθέρμανση του πλανήτη από την καύση ορυκτών καυσίμων από τον άνθρωπο, καθώς και σε ένα ασυνήθιστα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο φτάνει στην κορύφωσή του, αν και οι επιπτώσεις του θα είναι εμφανείς για μεγάλο μέρος του 2027.

Η επιπλέον θερμότητα ήδη δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις που επιδεινώνουν την κλιματική κρίση, όπως η ξηρασία και οι πυρκαγιές στα τροπικά δάση της Ινδονησίας και του Αμαζονίου.

Στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 2015, σχεδόν 200 χώρες υπέγραψαν ιστορική συμφωνία για να «επιμείνουν στις προσπάθειές τους» ώστε να περιορίσουν την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς Κελσίου και να τη διατηρήσουν «πολύ κάτω» από τους 2 βαθμούς σε σχέση με τα επίπεδα που καταγράφηκαν στην προβιομηχανική εποχή.