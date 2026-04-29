Κλιματικός συναγερμός για την Ευρώπη: Η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος - Ρεκόρ θερμοκρασιών

Σε τροχιά επικίνδυνης υπερθέρμανσης κινείται η Ευρώπη, με το 2025 να καταγράφεται ως μια χρονιά-ορόσημο για την κλιματική κρίση. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση των Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων, που υλοποιεί την υπηρεσία Copernicus για την Κλιματική Αλλαγή, και του Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, τουλάχιστον το 95% της ηπείρου βίωσε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα να «σαρώνουν» από τη Μεσόγειο έως τον Αρκτικό Κύκλο.

Η εκρηκτική άνοδος της θερμοκρασίας είχε άμεσες και ορατές συνέπειες: δραματική συρρίκνωση χιονοκάλυψης και πάγου, στοιχείων-«κλειδιών» για τη ρύθμιση του κλίματος. Σε πολλές περιοχές, οι ημέρες έντονης θερμικής καταπόνησης ξεπέρασαν κατά πολύ τον μέσο όρο, με τη Νότια και Ανατολική Ισπανία να καταγράφουν έως και 50 επιπλέον ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 32°C.

Την ίδια ώρα, ακραία φαινόμενα χτύπησαν ακόμη και περιοχές που παραδοσιακά χαρακτηρίζονται ψυχρές. Ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα διάρκειας τριών εβδομάδων έπληξε τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30°C ακόμη και εντός του Αρκτικού Κύκλου, ενώ στη Φρόστα της Νορβηγίας άγγιξε τους 34,9°C. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το 85% του πληθυσμού εκτέθηκε σε ακραίες θερμοκρασίες που έφτασαν έως και τους 44°C.

Η έκθεση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: τα τελευταία 30 χρόνια η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, καθιστώντας την την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο. Περιοχές όπως η Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τα νησιά Σβάλμπαρντ στον Αρκτικό Ωκεανό, βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» αυτής της επιτάχυνσης.

Δραματική απώλεια πάγου και χιονιού

Η εικόνα που αποτυπώνεται είναι αποκαρδιωτική. Τον Μάρτιο του 2025, η χιονοκάλυψη στην Ευρώπη υπολειπόταν κατά 1,32 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα (31%) σε σχέση με τον μέσο όρο, μια έκταση συγκρίσιμη με το άθροισμα χωρών όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία. Πρόκειται για την τρίτη χαμηλότερη τιμή από το 1983.

Παράλληλα, οι παγετώνες συρρικνώνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Η Ισλανδία κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια μάζας στην ιστορία της, ενώ η Γροιλανδία έχασε 139 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Οι εξελίξεις αυτές τροφοδοτούν την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, με κάθε επιπλέον εκατοστό να εκθέτει περίπου έξι εκατομμύρια ανθρώπους σε κίνδυνο πλημμυρών.

«Καμπανάκι» για τη βιοποικιλότητα

Ρεκόρ κατέγραψαν και οι θερμοκρασίες των θαλασσών, με το 2025 να αποτελεί την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ακραίας θέρμανσης. Τα θαλάσσια κύματα καύσωνα έπληξαν το 86% των ευρωπαϊκών υδάτων, ενώ το 36% βίωσε συνθήκες σοβαρής έως ακραίας έντασης, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η Μεσόγειος παραμένει στο επίκεντρο της κρίσης, με συνεχόμενα επεισόδια θαλάσσιου καύσωνα και σοβαρές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα λιβάδια Ποσειδωνίας, τα οποία έχουν ήδη μειωθεί κατά 34% τα τελευταία 50 χρόνια, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για απώλειες έως και 75% μέχρι το 2050, εάν συνεχιστούν οι υψηλές εκπομπές.

Πυρκαγιές, πλημμύρες και υδάτινη κρίση

Το 2025 σημαδεύτηκε και από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές. Οι πυρκαγιές έκαψαν πάνω από 1 εκατομμύριο εκτάρια, με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη να πλήττεται ιδιαίτερα. Στην Ελλάδα, καταγράφηκαν δεκάδες εστίες μέσα σε μόλις 24 ώρες, σε ένα από τα πιο έντονα ξεσπάσματα των τελευταίων ετών.

Παράλληλα, καταιγίδες και πλημμύρες επηρέασαν χιλιάδες πολίτες, ενώ οι ροές των ποταμών παρέμειναν κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Περίπου το 70% των ποταμών παρουσίασε μειωμένες ροές, ενώ λίμνες όπως η Πρέσπα συνεχίζουν τη μακροχρόνια πτωτική τους πορεία.

Στροφή στις ΑΠΕ και η σκιά του Ελ Νίνιο

Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτέλεσαν μια «αχτίδα» αισιοδοξίας, καλύπτοντας σχεδόν το 50% της ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη, με την ηλιακή ενέργεια να αγγίζει ρεκόρ συμμετοχής 12,5%.

Ωστόσο, η ανησυχία παραμένει έντονη για το ενδεχόμενο επιστροφής του Ελ Νίνιο το 2026. Όπως προειδοποίησε η γενική γραμματέας του WMO, Σελέστε Σάουλο, η άνοδος της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό αυξάνει τις πιθανότητες επανεμφάνισης του φαινομένου ήδη από το καλοκαίρι, αν και, όπως σημείωσε, απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση για ασφαλέστερες προβλέψεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ