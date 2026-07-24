«Κλωνοποίησα τον εαυτό μου»: Ο κροίσος biohacker που θέλει να νικήσει τη γήρανση προκαλεί νέο σοκ

«Μόλις κλωνοποίησα τον εαυτό μου... ως νεογέννητο». Με αυτή τη φράση ο Μπράιαν Τζόνσον, ένας από τους πιο γνωστούς και αμφιλεγόμενους biohackers στον κόσμο, πυροδότησε νέο κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 48χρονος εκατομμυριούχος επιχειρηματίας, που έχει αφιερώσει την περιουσία του στην προσπάθεια να επιβραδύνει ή ακόμη και να αναστρέψει τη γήρανση, υποστηρίζει ότι δημιούργησε έναν «κυτταρικό κλώνο» του, ο οποίος θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων θεραπειών και οργάνων προς μεταμόσχευση.

Παρότι η λέξη «κλώνος» παραπέμπει σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη – και βασίζεται σε μια ήδη αναγνωρισμένη βιοϊατρική τεχνολογία.



Τι είναι ο biohacker και γιατί ο Τζόνσον έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο



Ο όρος biohacker περιγράφει ανθρώπους που χρησιμοποιούν την επιστήμη, την τεχνολογία, τη διατροφή, τα συμπληρώματα, τις εργαστηριακές εξετάσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πειραματικές ιατρικές μεθόδους, με στόχο να βελτιώσουν τη λειτουργία του οργανισμού τους ή να επιβραδύνουν τη γήρανση.

Ο Μπράιαν Τζόνσον θεωρείται ο πιο γνωστός εκπρόσωπος αυτού του κινήματος. Έχει γίνει διάσημος επειδή ξοδεύει εκατομμύρια δολάρια ετησίως ακολουθώντας ένα εξαιρετικά αυστηρό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκατοντάδες ιατρικές εξετάσεις, ειδική διατροφή, δεκάδες συμπληρώματα, καθημερινή άσκηση και πρωτόκολλα που, όπως υποστηρίζει, διατηρούν τα όργανά του «βιολογικά νεότερα» από την πραγματική του ηλικία.

Τώρα, όμως, προχωρά ένα βήμα παραπέρα.

Ο «νεογέννητος Μπράιαν» μέσα σε ένα τρυβλίο



Ο Τζόνσον αποκάλυψε ότι δημιούργησε αυτό που αποκαλεί «baby Bryan» – έναν πληθυσμό κυττάρων που προέρχονται από τον ίδιο και έχουν επαναπρογραμματιστεί ώστε να αποκτήσουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.

«Αυτός ο μικρός "Μπράιαν" ζει προς το παρόν μέσα σε ένα τρυβλίο Petri, δηλαδή σε ένα ειδικό δοχείο όπου οι επιστήμονες καλλιεργούν κύτταρα υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Για κάποιους αυτό μπορεί να ακούγεται τρομακτικό, σαν ένα δυστοπικό μέλλον. Για άλλους, όμως, είναι το αναπόφευκτο μέλλον της ιατρικής», ανέφερε.

Στην πράξη, δεν πρόκειται για ανθρώπινο κλώνο, αλλά για τη δημιουργία επαγόμενων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων (iPSC). Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στους επιστήμονες να λαμβάνουν κύτταρα από αίμα ή δέρμα και να τα επαναπρογραμματίζουν ώστε να συμπεριφέρονται όπως τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα.

Η συγκεκριμένη επιστημονική μέθοδος αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο εντατικής έρευνας και αναπτύχθηκε από τον Ιάπωνα επιστήμονα Σίνια Γιαμανάκα, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 2012.



«Θα δοκιμάζω θεραπείες πάνω στον εαυτό μου»



Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ασθένειες και η γήρανση.

Όπως αναφέρει, ο «κυτταρικός κλώνος» του θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δοκιμάζονται νέα φάρμακα, να καλλιεργούνται ιστοί και όργανα για μεταμοσχεύσεις ή ακόμη και να αναπτύσσονται εξατομικευμένες θεραπείες.

«Με αυτόν τον "κλώνο" μπορώ να γίνω ο δικός μου δότης αίματος, να δοκιμάζω θεραπείες, να καλλιεργώ όργανα για μεταμοσχεύσεις, να αναπτύσσω νέες θεραπείες και να χρησιμοποιώ νεαρά κύτταρα», υποστηρίζει.

Κατά τον ίδιο, αυτή η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην προσπάθεια αναστροφής της γήρανσης.



Η ανίατη ασθένεια που άλλαξε την πορεία του

Η νέα του πρωτοβουλία ήρθε λίγο μετά την αποκάλυψη ότι διαγνώστηκε με ένα ανίατο αυτοάνοσο νόσημα, κατά το οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα υγιή κύτταρα του στομάχου.

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι η διάγνωση, αντί να τον αποθαρρύνει, τον ώθησε να επενδύσει ακόμη περισσότερο στην έρευνα.

«Η διάγνωση μιας ανίατης ασθένειας ήταν, παραδόξως, ένα από τα καλύτερα πράγματα που μου συνέβησαν εδώ και πολύ καιρό. Άνοιξε νέους δρόμους για την επιδιόρθωση και την ενίσχυση του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα», ανέφερε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη, οι πολυομικές αναλύσεις και η εξατομικευμένη γενετική θα αλλάξουν ριζικά τη σύγχρονη ιατρική.

Θαύμα της επιστήμης ή εμμονή με την αθανασία;



Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισαν το σχέδιό του υπερβολικό, ενώ δεν έλειψαν όσοι τον κατηγόρησαν ότι έχει μετατρέψει την προσπάθεια παράτασης της ζωής σε προσωπική εμμονή.

«Ο Μπράιαν Τζόνσον είναι αυτό που συμβαίνει όταν δώσεις υπερβολικά πολλά χρήματα σε έναν άνθρωπο που φοβάται παθολογικά τον θάνατο», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Ο ίδιος απορρίπτει τις επικρίσεις, επιμένοντας ότι οι αμφιλεγόμενοι πειραματισμοί του δεν αποσκοπούν μόνο στη δική του μακροζωία, αλλά και στην επιτάχυνση της ιατρικής έρευνας.

Είτε θεωρείται οραματιστής, είτε εκκεντρικός εκατομμυριούχος, ο Μπράιαν Τζόνσον συνεχίζει να κινείται στα όρια ανάμεσα στην επιστήμη και το μέλλον, προκαλώντας ένα ερώτημα που μέχρι πρόσφατα ανήκε αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας: Μπορεί τελικά ο άνθρωπος να νικήσει τη γήρανση;

Με πληροφορίες από Indepedent