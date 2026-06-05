Κλωνοποίηση φωνής: Η νέα απατεωνιά με τη βοήθεια της ΑΙ που σαρώνει στις ΗΠΑ

Μία μαμά από την Καλιφόρνια υποστηρίζει ότι απατεώνες τις απέσπασαν χιλιάδες δολάρια τον προηγούμενο μήνα, αφού έλαβε ένα τηλεφώνημα από κάποια που η φωνή της έμοιαζε με την κόρη της σα να βρίσκεται σε κίνδυνο. Πλέον, υποψιάζεται ότι ήταν ένα ψέμα, που φτιάχτηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Και δεν είναι η μόνη. Πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει θύματα απάτης με τη βοήθεια της «κλωνοποίησης φωνής». Απατεώνες που καταφέρνουν να φτιάξουν πιστό αντίγραφο της φωνής κάποιου με τη βοήθεια της ΑΙ.

Σύμφωνα με το CNN, Αμερικανοί πολίτες φέρεται να έχασαν 893 εκατομμύρια δολάρια κατά την περυσινή χρονιά από διάφορες απατεωνιές μέσω ΑΙ, περιλαμβανομένης της κλωνοποίησης φωνής, σύμφωνα με στοιχεία από το FBI.

Οι απατεώνες μπορούν να μιμηθούν κάποιο μέλος της οικογένειας, φίλους ή συναδέλφους για αποσπάσουν χρήματα από κάποιο ανυποψίαστο θύμα. Ήδη κάποιες βρετανικές και αυστραλιανές τράπεζες έχουν αρχίσει να προειδοποιούν τους πελάτες τους να είναι πολύ προσεκτικοί για τέτοιου είδους απάτες.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι οι φωνές ανθρώπων μέσω ΑΙ έχουν γίνει τόσο πιστευτές που είναι πρακτικά αδύνατο να ξεχωρίσεις αυτές τις φωνές από τις ανθρώπινες.

Πώς γίνεται η κλοπή

Οι απατεώνες δημιουργούν ένα αντίγραφο της φωνής κάποιου χρησιμοποιώντας μία μικρή ηχογράφηση ομιλίας του – την οποία συχνά αντλούν από βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα ή από προηγούμενη προσπάθεια εξαπάτησης που δεν πέτυχε. Επίσης, τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν πληθώρα πληροφοριών – οικογενειακών ή επαγγελματικών – για τους χρήστες και τους φίλους τους που βρίσκονται στο στόχαστρο.

Όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, οι απατεώνες προσπαθούν να πείσουν το υποψήφιο θύμα ότι ο δικός τους άνθρωπος δεν είναι καλά ή ότι κινδυνεύει. Μετά, ζητούν χρήματα για να τον σώσουν…

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η φωνή της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ηχογράφηση. Οι εξελιγμένοι θύτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία μετατροπής κειμένου σε ομιλία ή «μετατροπή φωνής», τα οποία χειραγωγούν τη φωνή ενός απατεώνα, ώστε να ακούγεται σαν το άτομο που μιμείται σε πραγματικό χρόνο. Αυτές οι τεχνικές διευκολύνουν τις συνομιλίες μεταξύ του στόχου και της φωνής-κλώνου της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθιστώντας ενδεχομένως την απάτη πιο πειστική, λένε οι ειδικοί.

Οι απατεώνες μπορούν επίσης να κάνουν μια κλήση να φαίνεται σαν να προέρχεται από έναν γνωστό αριθμό μέσω μιας τακτικής γνωστής ως πλαστογράφηση αναγνώρισης καλούντος — επομένως δεν μπορείτε απαραίτητα να εμπιστευτείτε ότι μια κλήση που φαίνεται να προέρχεται από τη μαμά σας είναι όντως αυτή.

Το ερώτημα είναι πώς να αποφύγετε να πέσετε θύμα. Παλαιότερα, υπήρχαν κάποιες τεχνικές, όπως οι παύσεις μεταξύ των προτάσεων για να αντιληφθεί κανείς ότι πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη. Όμως, τώρα που η ΑΙ εξελίσσεται, αυτά δεν ισχύουν.

Οπότε, αντί να προσπαθείτε να καταλάβετε αν η φωνή είναι αυθεντική, αναζητείστε άλλους τρόπους για να δείτε αν πρόκειται για απάτη.

Μήπως το άτομο στην άλλη άκρη της γραμμής δίνει προθεσμία ή μια αίσθηση επείγοντος; Σας ενθαρρύνει να μην πείτε σε κανέναν άλλον τι συμβαίνει; Σας ζητά να μεταφέρετε μεγάλα χρηματικά ποσά με ασυνήθιστους τρόπους; Αυτές είναι οι ερωτήσεις που οι ειδικοί προτείνουν να έχετε στο μυαλό σας σε περίπτωση που πέσετε θύμα τέτοιας απάτης.