Κλοπή στο Λούβρο: Έκθεση «καίει» τη διοίκηση του μουσείου - «Αποτύχαμε» παραδέχεται η κυβέρνηση

Η ασύλληπτου μεγέθους κλοπή που διαπράχθηκε το πρωί της Κυριακής 19/10 στο μουσείο του Λούβρου με κειμήλια της εποχής του Ναπολέοντα να κάνουν «φτερά», άφησε τόσο τη διοίκηση αλλά και την γαλλική κυβέρνηση έκθετες μπροστά σε μια τεράστια πολιτιστική κρίση.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, σε μια προκαταρκτική έκθεση του γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου αποκαλύπτονται τα κενά στην ασφάλεια του διάσημου Μουσείου, το οποίο έχε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, καθώς οι τέσσερις εγκληματίες διέφυγαν με οκτώ κοσμήματα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας».

Η έκθεση που «καίει» τη διοίκηση του Λούβρου

Το έγγραφο, η πλήρης έκδοση του οποίου πρόκειται να δημοσιευτεί στις αρχές Νοεμβρίου, επισημαίνει «σημαντικές» και «επίμονες» καθυστερήσεις στην αναβάθμιση των τεχνικών εγκαταστάσεων.

Στο τμήμα Denon, όπου βρίσκονται τόσο η Galerie d’Apollon στην οποία οι δράστες μπήκαν οριακά ανενόχλητοι, όσο και στην αίθουσα που φυλάσσεται ο πίνακας του Ντα Βίντσι «Μόνα Λίζα», το ένα τρίτο των δωματίων δεν διαθέτουν κάμερες παρακολούθησης. Επιπρόσθετα, όπως τονίζεται, στο τμήμα Ρισελιέ, τα τρία τέταρτα των δωματίων δεν διαθέτουν εξοπλισμό βιντεοεπιτήρησης.

Μέσα σε πέντε χρόνια, μόνο 138 επιπλέον κάμερες έχουν εγκατασταθεί στο μουσείο. Μόλις πάνω από το ένα τρίτο των δωματίων διαθέτουν τουλάχιστον μία κάμερα, σημειώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο επίσης αποδοκιμάζει την έλλειψη βούλησης εκ μέρους της διοίκησης του μουσείου.

Παρά τον ετήσιο λειτουργικό προϋπολογισμό ύψους 323 εκατομμυρίων ευρώ, «τα ποσά που έχουν δεσμευτεί είναι μικρά σε σύγκριση με τις εκτιμώμενες ανάγκες», τονίζει, επικαλούμενο «μια τάση να καθίσταται η έναρξη των εργασιών μια μεταβλητή δημοσιονομικής προσαρμογής».

Αντιμέτωπος με κριτική για το σύστημα ασφαλείας στο Λούβρο, ο πρόεδρος του ιδρύματος διαβεβαίωσε ότι «το έργο Louvre Nouvelle Renaissance, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, προβλέπει την ενίσχυση της ασφάλειας. Θα εγγυηθεί τη διατήρηση και την προστασία αυτού που αποτελεί τη μνήμη και τον πολιτισμό μας».

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν επισημαίνει την αποτυχία των αρχών να αποτρέψουν τη ληστεία στο Λούβρο, σημειώνοντας ότι η κλοπή 8 κοσμημάτων του στέμματος από το μουσείο δίνει «μια πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας» καθώς υποδηλώνει αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», καθώς κάποιοι εγκληματίες «μπόρεσαν να βάλουν ένα κινητό αναβατόριο» σε δημόσιο δρόμο, «να ανεβάσουν ανθρώπους μέσα σε μερικά λεπτά για να πάρουν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα και να παρουσιάσουν μια αξιοθρήνητη εικόνα της Γαλλίας», σημείωσε ο Νταρμανέν σε δηλώσεις που έκανε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

«Υπάρχουν πολλά μουσεία στο Παρίσι, πολλά μουσεία στη Γαλλία, με ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα σε αυτά τα μουσεία», πρόσθεσε ο Νταρμανέν στη συνέντευξη που παραχώρησε κατά την οποία υπογράμμισε ότι η αστυνομία θα συλλάβει εν τέλει τους δράστες.