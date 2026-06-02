Κλοπή στο Λούβρο: «Μίλησαν» τα κινητά των δραστών - Νέα στοιχεία οδηγούν τους ερευνητές στο Βέλγιο

Tο βλέμμα προς το Βέλγιο στρέφουν πλέον οι Γάλλοι ερευνητές για τον εντοπισμό του τελευταίου δράστη που συμμετείχε στη «ληστεία του αιώνα» τον περασμένο Οκτώβριο, όπως χαρακτηρίστηκε, στο Λούβρο με αποτέλεσμα να κλαπούν κοσμήματα αμύθητης αξίας από τις προθήκες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, η ανάλυση των τηλεφώνων αρκετών υπόπτων από την Ανατολική Ευρώπη, γνωστών για κλοπές αγαθών, αποκάλυψε ανταλλαγές και διασυνδέσεις που υποδηλώνουν άμεσους δεσμούς με το Βέλγιο. Οι κλήσεις, οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στα τηλέφωνα, ιδίως της Galerie d'Apollon, από όπου κλάπηκαν τα Κοσμήματα του Στέμματος, καθώς και οι κινήσεις και οι ταυτοποιημένες επαφές, κατευθύνουν τώρα τους ερευνητές προς αυτή τη νέα γεωγραφική περιοχή, η οποία θεωρείται πιθανή βάση επιχειρήσεων για το εμπλεκόμενο δίκτυο.

Υπό το πρίσμα αυτών των ευρημάτων, η γαλλική αστυνομία ταξίδεψε στο Βέλγιο για να συνεχίσει τις έρευνές της επί τόπου. Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, με επίκεντρο όχι μόνο την ακολουθία των υπόπτων που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί στη Γαλλία, αλλά και πιθανούς συνεργούς ή διαμεσολαβητές που ενδέχεται να βοήθησαν στην οργάνωση της ληστείας.

🔴Images exclusives ▶️ #Complementdenquete retrace les 3 minutes 19 du cambriolage du Louvre qui a eu lieu le matin du 19 octobre dernier. Une agent de surveillance, qui travaillait ce jour-là témoigne pour la première fois face caméra. pic.twitter.com/DyCbLmZHLQ — Complément d'enquête (@Cdenquete) May 7, 2026

Αυτή η εξέλιξη ενισχύει τη θεωρία μιας μονάδας κομάντο που ενεργεί για λογαριασμό πολύ πλούσιων διεθνών υποστηρικτών ή εξαιρετικά εξειδικευμένων εγκληματικών δικτύων.

Ταυτόχρονα, οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνές τους εγχώρια, ιδίως για την ταυτοποίηση όλων των μελών του δικτύου και για την κατανόηση του τρόπου οργάνωσης της επιχείρησης στο σύνολό της. Ο στόχος παραμένει αμετάβλητος: η ανάκτηση των κλεμμένων έργων, των κοσμημάτων αλλά και την εξάρθρωση ολόκληρης της εγκληματικής οργάνωσης.

Αγνοούνται τα κλοπιμαία

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις δράστες εισέβαλαν στην Galerie d'Apollon το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου και μέσα σε λίγα λεπτά διέφυγαν με μια περιουσία αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, άρπαξαν ένα κολιέ με διαμάντια και σμαράγδια που είχε χαρίσει ο Ναπολέων στην αυτοκράτειρα Μαρί-Λουίζ, κοσμήματα που συνδέονται με τις βασίλισσες του 19ου αιώνα Μαρί-Αμελί και Ορτάνς, καθώς και την τιάρα με τα μαργαριτάρια και τα διαμάντια της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄.

Μέχρι στιγμής κανένα από τα κλοπιμαία δεν έχει εντοπιστεί με τις Αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για την εύρεσή τους.