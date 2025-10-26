Κλοπή στο Λούβρο: Γνωστοί στις Αρχές οι 2 φερόμενοι δράστες - Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Τον εντοπισμό δυο ατόμων ηλικίας 30 ετών που φέρεται να συμμετείχαν στην θρασύτατη κλοπή των κοσμημάτων από τις προθήκες μέσα στο Μουσείο του Λούβρου κατάφεραν οι Αρχές στη Γαλλία.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, το Σάββατο 25/10. Ο ένας φερόμενος ως δράστης συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ Ντε Γκωλ τη στιγμή που επιβιβαζόταν σε πτήση καθώς επιχειρούσε να διαφύγει προς την Αλγερία. Ο δεύτερος συνελήφθη στο προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας Σαν Ντενί με την αστυνομία να τονίζει ότι και εκείνος ετοιμαζόταν να διαφύγει προς το Μαλί.

Μάλιστα, αμφότεροι δεν ήταν άγνωστοι στις γαλλικές Αρχές αφού στο παρελθόν είχα συλληφθεί για κλοπές.

Μέχρι στιγμής, οι γαλλικές Αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν κανένα ίχνος από τα κλοπιμαία με τους τουλάχιστον 100 ερευνητές να δίνουν πραγματική μάχη με τον χρόνο για την έγκαιρη εύρεσή τους.

«Πάντα καταλήγουμε να βρίσκουμε τους κλέφτες. Φαίνεται ότι πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα, θα δούμε», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες, προσθέτοντας ότι «ανησυχεί για τα κοσμήματα. Τα κλοπιμαία δυστυχώς συχνά αποστέλλονται στο εξωτερικό. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό. Παραμένω αισιόδοξος».

Η διάρρηξη, η οποία φαίνεται να ήταν σχολαστικά σχεδιασμένη, έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του πιο διάσημου μουσείου στον κόσμο.

Τα δαχτυλικά αποτυπώματα, το κράνος και το αναβατόριο

Οι Αρχές προχώρησαν στη συλλογή πολύτιμων στοιχείων από τις πρώτες ώρες μετά την ιστορική κλοπή. Μεταξύ αυτών ήταν τουλάχιστον 150 στοιχεία DNA όπως δακτυλικά αποτυπώματα που άφησαν πίσω τους οι διαρρήκτες κατά τη διάρκεια της δράσης τους όπως επίσης ένα γάντι αλλά και ένα κράνος μοτοσικλέτας.

Ο εισαγγελέας του Παρισιού εξήγησε στα γαλλικά μέσα επίσης ότι οι κάμερες ασφαλείας στους δρόμους της πρωτεύουσας «βοήθησαν στην παρακολούθηση της διαδρομής των εγκληματιών μέσα στο Παρίσι και σε γειτονικές περιοχές», αναφέροντας επίσης ότι «εικόνες που είναι διαθέσιμες χάρη σε δημόσιες ή ιδιωτικές κάμερες (αυτοκινητόδρομοι, τράπεζες, επιχειρήσεις κ.λπ.)» αξιοποιήθηκαν ώστε να φτάσουν στα ίχνη τους.

Παράλληλα, τα ευρήματα από τα εργαστήρια οδήγησαν στην ταυτοποίηση των στοιχείων των δραστών. Παράλληλα, σημειώνεται ότι στο αναβατόριο, οι Αρχές κατάφεραν αν συλλέξουν εξίσου πολύτιμα στοιχεία αφού οι δράστες επιχείρησαν να του βάλουν φωτιά αλλά ανεπιτυχώς.

Ωστόσο, μάχη με τον χρόνο δίνουν οι Αρχές για να βρεθούν τα κλοπιμαία καθώς πιστεύεται ότι τα πολύτιμα κοσμήματα που ανήκαν στην Αυτοκράτειρα Ευγενεία και τις βασίλισσες Ορτάνς και Μαρία Αμελί έχουν ήδη αποσυναρμολογηθεί και λιώσει.

Πέρα από την αξία τους, η απώλεια αυτών των κοσμημάτων αντιπροσωπεύει μια σημαντική απώλεια για την κληρονομιά και την ιστορία της Γαλλίας.

Η εσωτερική πληροφόρηση των δραστών

Πάντως, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Telegraph ένας Γάλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι «Βρήκαμε ψηφιακά εγκληματολογικά στοιχεία που δείχνουν ότι υπήρξε συνεργασία μεταξύ ενός από τους φύλακες ασφαλείας του μουσείου και των κλεφτών».

«Ευαίσθητες πληροφορίες διαβιβάστηκαν σχετικά με την ασφάλεια του μουσείου, και έτσι γνώριζαν την παραβίαση» προσέθεσε.

Κοσμήματα μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Στη μεταφορά πολύτιμων κοσμημάτων από τις προθήκες του στην Τράπεζα της Γαλλίας προχώρησε η διεύθυνση του Λούβρου μετά την απίστευτη ληστεία που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, η μεταφορά από την αίθουσα "Απόλλων" κρίθηκε αναγκαία για την προστασία τους καθώς όπως αποκαλύφθηκε υπάρχουν σοβαρά κενά ασφαλείας στο εμβληματικό μουσείο.

Η μεταφορά έγινε συνοδεία μυστικής αστυνομίας, όπως μετέδωσε το RTL, που επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, όπου φυλάσσονται τα αποθέματα χρυσού της χώρας σε ένα ογκώδες θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από το έδαφος, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το Λούβρο, στη δεξιά όχθη του ποταμού Σηκουάνα.