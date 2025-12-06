Σε μια εκπληκτική θεωρία οδηγούνται επιστήμονες στην Ισπανία, υποστηρίζοντας ότι κοχύλια που βρέθηκαν στην Καταλονία είναι πολύ πιθανό να αποτέλεσαν ορισμένα από τα πρώτα μουσικά όργανα που χρησιμοποιήθηκαν ποτέ στον πλανήτη.

Ο αρχαιολόγος, μουσικολόγος αλλά και επαγγελματίας τρομπετίστας Miquel Lopez Garcia, γοητευόταν ήδη από τα παιδικά του χρόνια, από ένα κοχύλι που η οικογένειά του φύλαγε στο σπίτι και δεν είχε μόνο διακοσμητικό χαρακτήρα. Οι συγγενείς του συνήθιζαν να φυσούν μέσα από αυτό, για να προειδοποιούν τους συγχωριανούς τους για επικείμενη άνοδο στη στάθμη των ποταμών και για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Οι ώρες που αφιέρωσε για να βγάλει αυτόν τον «χαρακτηριστικά δυνατό ήχο» απέδωσαν πέρσι, όταν πίεσε τα χείλη του σε οκτώ κοχύλια-σάλπιγγες. Οι ήχοι τους, ανέφερε ο Garcia, θα μπορούσαν να μεταφέρουν πληροφορίες για τη ζωή των ανθρώπων που ζούσαν στη βορειοανατολική Ισπανία πριν από 6.000 χρόνια.

To assess this hypothesis, ICREA Full Research Professor Margarita Díaz-Andreu and researcher Miquel López-Garcia from @UniBarcelona analysed the shell trumpets and, for the first time, carefully played them to assess their acoustic properties 5/11 pic.twitter.com/Y4gB1A6qgD — 🅰ntiquity Journal (@AntiquityJ) December 3, 2025

Από τη μαγειρική στη μουσική έκφραση

Σε άρθρο που συνυπέγραψε με τη συνάδελφό του Margarita Díaz-Andreu, ο ερευνητής του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης υποστηρίζει ότι 12 μεγάλα κοχύλια-σάλπιγγες που βρέθηκαν σε νεολιθικούς οικισμούς και ορυχεία στην Καταλονία -και χρονολογούνται από τα τέλη της 5ης μέχρι τις αρχές της 6ης χιλιετίας π.Χ. - μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν ως συσκευές επικοινωνίας μεγάλων αποστάσεων και ως στοιχειώδη μουσικά όργανα.

Το γεγονός ότι τα όστρακα φαίνεται να συλλέχθηκαν μετά τον θάνατο των θαλάσσιων σαλιγκαριών Charonia lampas, τα οποία ζούσαν μέσα τους, υποδηλώνει ότι είχαν συλλεχθεί για μη μαγειρικούς σκοπούς. Αντίστοιχα, η αφαίρεση της αιχμηρής άκρης των όστρακων υποδηλώνει ότι χρησιμοποιούνταν ως σάλπιγγες.

Μελωδία από ένα όστρακο

Σύμφωνα με την Guardian, για να δοκιμάσουν τις θεωρίες τους, οι δύο επιστήμονες έλαβαν άδεια να πραγματοποιήσουν ακουστικά πειράματα στα 8 κοχύλια-σάλπιγγες, οι οποίες είναι αρκετά άθικτες για να παράγουν ήχο. Τον Νοέμβριο του 2024, ο Garcia πέτυχε έναν «πραγματικά ισχυρό, σταθερό τόνο».

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι παίρνεις αυτόν τον πολύ αναγνωρίσιμο τόνο από ένα απλό όργανο που είναι απλώς ένα ελαφρώς τροποποιημένο σώμα ζώου», ανέφερε. «Νομίζω ότι το πιο κοντινό όργανο σήμερα όσον αφορά τον τόνο είναι το γαλλικό κόρνο».

Αλλά αυτός και η Díaz-Andreu, καθηγήτρια στο Καταλανικό Ίδρυμα Έρευνας και Προηγμένων Σπουδών, το οποίο εδρεύει επίσης στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, ήθελαν να ξεπεράσουν τους μεμονωμένους τόνους και να προσδιορίσουν το πλήρες μουσικό δυναμικό αυτών των κοχυλιών.

«Θέλαμε να δούμε αν κάποιο από τα κομμάτια που παίξαμε είχε χώρο για αυτοσχεδιασμό ή για την εξερεύνηση ηχητικών πόρων», επισήμανε ο Garcia. «Έτσι, κάναμε ηχογραφήσεις των μικρών αυτοσχεδιασμών που παίξαμε σε αυτά τα όργανα. Συνειδητοποιήσαμε ότι κάνοντας διαφορετικά πράγματα, μπορούσαμε να διαμορφώσουμε τον τόνο του πώς ακουγόταν το κελύφος, αλλά και τις νότες».

Βάζοντας το χέρι του στο άνοιγμα των κελυφών, διαπίστωσε ότι μπορούσε να αλλάξει και να χαμηλώσει τον τόνο τους, ενώ με άλλους χειρισμούς μπορούσε να διαμορφώσει το ηχόχρωμα.

Τεχνολογία ή τέχνη;

«Αυτά είναι ουσιαστικά από τα πρώτα όργανα -ή κομμάτια ηχητικής τεχνολογίας- που γνωρίζουμε σε όλη την ανθρώπινη ιστορία», τόνισε. «Λειτουργούν με τις δονήσεις των χειλιών σας και ο τρόπος με τον οποίο παράγετε ήχο με αυτά είναι πολύ παρόμοιος με τα σύγχρονα χάλκινα όργανα, όπως οι τρομπέτες και τα τρομπόνια. Τα όστρακα είναι οι αρχαιότεροι πρόγονοί τους».

Στο άρθρο τους, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Antiquity, αυτός και η Díaz-Andreu υποστηρίζουν ότι τα κοχύλια-τρομπέτες μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν «ως εργαλεία επικοινωνίας, είτε μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων που κατοικούσαν στην περιοχή, είτε μεταξύ αυτών των οικισμών και ατόμων που εργάζονταν στο γύρω αγροτική περιοχή».

«Ενώ αυτά τα όργανα είχαν μια πολύ χρηστική λειτουργία εθνογραφικά, είναι επίσης όργανα με επαρκή μελωδική ικανότητα να παρέχουν μια εκφραστική μουσική λειτουργία», ανέφερε ο Garcia.

«Αυτές οι τρομπέτες σε σχήμα κοχυλιού με έκαναν να σκεφτώ ποια ήταν η προέλευση της μουσικής έκφρασης των ανθρώπων. Ήταν ζήτημα αναγκαιότητας και επιβίωσης, όπως έχει υποστηριχθεί σε ορισμένες μελέτες σχετικά με την εξέλιξη της μουσικής; Ή μήπως ήταν ζήτημα άλλων ειδών αναγκών που είναι επίσης σημαντικές για τους ανθρώπους - η λιγότερο υλική ανάγκη για να εκφραστούμε, να δημιουργήσουμε δεσμούς και να δείξουμε την αγάπη και τα συναισθήματά μας μέσα σε ομάδες;».