Κοινό φάρμακο για τη δυσκοιλιότητα βελτιώνει τη μνήμη σε όσους πάσχουν από κατάθλιψη

Για πολλούς ανθρώπους, η ανάρρωση από την κατάθλιψη δεν σημαίνει ότι όλα επιστρέφουν αυτόματα στην προηγούμενη κατάσταση. Τα έντονα συναισθήματα μπορεί να έχουν υποχωρήσει, η θλίψη να έχει μειωθεί και η καθημερινότητα να μοιάζει πιο διαχειρίσιμη, όμως αρκετοί εξακολουθούν να περιγράφουν μια διαφορετική δυσκολία: ξεχνούν εύκολα πληροφορίες, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, αισθάνονται ότι σκέφτονται πιο αργά ή ότι χρειάζονται μεγαλύτερη προσπάθεια για να ολοκληρώσουν απλές εργασίες.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι αυτά τα γνωστικά προβλήματα αποτελούν ένα από τα πιο επίμονα χαρακτηριστικά της κατάθλιψης. Μάλιστα, εκτιμάται ότι περισσότερο από το 40% των ανθρώπων συνεχίζουν να αναφέρουν δυσκολίες στη μνήμη και τη συγκέντρωση, ακόμη και όταν τα υπόλοιπα συμπτώματα έχουν υποχωρήσει. Αυτές οι δυσκολίες δεν είναι απλώς ενοχλητικές. Συνδέονται με προβλήματα στην εργασία, στις κοινωνικές σχέσεις αλλά και με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Psychological Medicine διερεύνησε μια διαφορετική προσέγγιση. Αντί να επικεντρωθούν στη διάθεση, οι ερευνητές μελέτησαν έναν συγκεκριμένο υποδοχέα της σεροτονίνης στον εγκέφαλο, γνωστό ως υποδοχέα 5-HT4.

Ο ρόλος της σεροτονίνης

Η σεροτονίνη είναι γνωστή κυρίως ως μία από τις χημικές ουσίες που σχετίζονται με τη διάθεση. Ωστόσο, συμμετέχει και σε άλλες λειτουργίες του εγκεφάλου, π.χ. στη μάθηση και τη μνήμη. Προηγούμενα πειράματα σε ζώα αλλά και μικρότερες μελέτες σε ανθρώπους είχαν δείξει ότι η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου υποδοχέα μπορεί να ενισχύει την ικανότητα του εγκεφάλου να προσαρμόζεται και να δημιουργεί νέες συνδέσεις, δηλαδή να βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να εξετάσουν αν αυτό ισχύει και σε ανθρώπους που έχουν περάσει επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατάθλιψης, οι ερευνητές στρατολόγησαν 50 ενήλικες ηλικίας 18 έως 40 ετών, οι οποίοι δεν βρίσκονταν σε ενεργό επεισόδιο κατάθλιψης εκείνη τη χρονική περίοδο, αλλά είχαν περάσει τουλάχιστον δύο επεισόδια στο παρελθόν. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η μία έλαβε για περίπου μία εβδομάδα προυκαλοπρίδη, μια ουσία που ενεργοποιεί τον υποδοχέα 5-HT4 και ενεργοποιεί την κινητικότητα του εντέρου, ενώ η άλλη έλαβε εικονικό φάρμακο. Η μελέτη ήταν διπλά τυφλή, οπότε κανείς εθελοντής ή ερευνητής δεν γνώριζε ποιος λάμβανε τι κατά τη διάρκεια του πειράματος.

Στη συνέχεια όλοι υποβλήθηκαν σε μια σειρά δοκιμασιών που αξιολογούσαν διαφορετικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Οι ερευνητές εξέτασαν τη μνήμη, τη διατήρηση πληροφοριών στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, την προσοχή και την αναγνώριση συναισθημάτων σε πρόσωπα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μια αρκετά ενδιαφέρουσα εικόνα. Οι άνθρωποι που έλαβαν προυκαλοπρίδη είχαν καλύτερη επίδοση σε δοκιμασίες άμεσης λεκτικής μνήμης. Με απλά λόγια, μπορούσαν να θυμηθούν περισσότερες λέξεις που είχαν ακούσει σε σχέση με όσους είχαν λάβει το εικονικό φάρμακο. Παράλληλα, παρουσίασαν ταχύτερες αντιδράσεις σε δοκιμασίες που απαιτούσαν να κρατούν πληροφορίες «ενεργές» στο μυαλό τους και να τις επεξεργάζονται γρήγορα. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η μεγαλύτερη ταχύτητα δεν συνοδευόταν από περισσότερα λάθη. Οι συμμετέχοντες δεν έγιναν απλώς πιο γρήγοροι, αλλά διατήρησαν και την ακρίβειά τους. Παρατηρήθηκε επίσης ότι αναγνώριζαν με μεγαλύτερη ακρίβεια εκφράσεις προσώπου που εμφανίζονταν για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη.

Εκεί όπου δεν βρέθηκαν σημαντικές αλλαγές ήταν στην ίδια τη διάθεση ή στον τρόπο επεξεργασίας των συναισθημάτων. Η ουσία δεν φάνηκε να δρα όπως τα κλασικά αντικαταθλιπτικά, τα οποία συχνά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος αντιδρά σε θετικά ή αρνητικά συναισθηματικά ερεθίσματα.

Γιατί αισιοδοξούν οι επιστήμονες

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πίσω από αυτό ίσως κρύβονται αλλαγές σε περιοχές του εγκεφάλου όπως ο ιππόκαμπος, μια δομή που παίζει κρίσιμο ρόλο στη μάθηση και στη μνήμη. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι ο συγκεκριμένος υποδοχέας μπορεί να ενισχύει την πλαστικότητα του εγκεφάλου και να βοηθά στη δημιουργία νέων νευρωνικών συνδέσεων.

Παρά τους όποιους περιορισμούς, τα ευρήματα ανοίγουν μια ενδιαφέρουσα προοπτική. Αν οι μελλοντικές μελέτες επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα, η αντιμετώπιση της κατάθλιψης ίσως δεν αφορά μόνο τη βελτίωση της διάθεσης, αλλά και την αποκατάσταση του τρόπου με τον οποίο ο εγκέφαλος σκέφτεται, μαθαίνει και επεξεργάζεται πληροφορίες.