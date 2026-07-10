«Κοινωνία Ώρα Mega»: Η έκπληξη από τη σύζυγο του Ιορδάνη Χασαπόπουλου στο κλείσιμο της εκπομπής

Με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», καθώς λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, στο πλατό εμφανίστηκε η σύζυγος του Ιορδάνη Χασαπόπουλου, Μαρία Σκοπελίτου.

Η παρουσία της αιφνιδίασε ευχάριστα τον δημοσιογράφο, ενώ δεν έλειψαν τα χαμόγελα και οι τρυφερές στιγμές ανάμεσα στο ζευγάρι.

Μάλιστα, η Μαρία Σκοπελίτου μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σύζυγό της, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι ο καλύτερος σύζυγος.»

Ήταν μια αυθόρμητη στιγμή που έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στο αποχαιρετιστήριο επεισόδιο, μακριά από την καθημερινή ειδησεογραφία.

Η αποκάλυψη της Ανθής Βούλγαρη

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο ευχάριστο όταν η Ανθή Βούλγαρη αποφάσισε να μοιραστεί μια προσωπική πληροφορία για τον συνεργάτη της.

Με χαμόγελο αποκάλυψε ότι το επόμενο καλοκαίρι ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Μαρία Σκοπελίτου σκοπεύουν να ανανεώσουν τους γαμήλιους όρκους τους στη Σίφνο.

«Του χρόνου τέτοια εποχή θα ετοιμαζόμαστε για τη Σίφνο, γιατί θα κάνει ανανέωση όρκων. Μπορείτε να το γράψετε και στα sites», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Η αποκάλυψη προκάλεσε γέλια στο πλατό, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να αντιμετωπίζει με χιούμορ το... spoiler της συνεργάτιδάς του.

Μια σχέση μακριά από τα φώτα

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Μαρία Σκοπελίτου παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Ιούλιο του 2024, επιλέγοντας να κρατήσουν την τελετή σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Από τότε αποφεύγουν να απασχολούν τη δημοσιότητα με την προσωπική τους ζωή, γι' αυτό και η εμφάνιση της Μαρίας Σκοπελίτου στο πλατό αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για τους τηλεθεατές.

Αν τελικά τα σχέδιά τους πραγματοποιηθούν, το καλοκαίρι του 2027 η Σίφνος θα γίνει το σκηνικό μιας ακόμη ξεχωριστής στιγμής για το ζευγάρι, αυτή τη φορά με μια συμβολική ανανέωση των όρκων του, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους συνεχίζει να δυναμώνει με το πέρασμα του χρόνου.