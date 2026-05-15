«Κοινωνική Αντιπαροχή»: Υπεγράφη η ΚΥΑ για δωρεάν σπίτια σε νέους – Πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα

ο κράτος παραχωρεί οικόπεδα, ιδιώτες χτίζουν σύγχρονες κατοικίες και οι νέοι έως 39 ετών αποκτούν στέγη με μηδενικό ή συμβολικό ενοίκιο. Ποιοι είναι οι υπογράφοντες υπουργοί.

Φωτό: Unsplash
Με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία ένα από τα πιο φιλόδοξα στεγαστικά προγράμματα της χώρας: η «Κοινωνική Αντιπαροχή».

Πρόκειται για ένα μοντέλο που στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, αξιοποιώντας την αδρανή ακίνητη περιουσία του Δημοσίου προς όφελος των νέων και των ευάλωτων πολιτών.

Η «συμμαχία» των Υπουργείων

Την κρίσιμη αυτή ΚΥΑ συνυπογράφουν οι επικεφαλής των αρμόδιων υπουργείων, επισφραγίζοντας τη διϋπουργική συνεργασία για τη στεγαστική πολιτική:

  • Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
  • Ο Υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.
  • Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.
  • Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νικόλαος Ταγαράς.
  • Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Τι είναι η Κοινωνική Αντιπαροχή;

Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια απλή αλλά αποτελεσματική ιδέα: Το Δημόσιο (μέσω της ΔΥΠΑ) παραχωρεί αχρησιμοποίητα οικόπεδα σε ιδιώτες κατασκευαστές μέσω διαγωνισμού. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να χτίσει σύγχρονα συγκροτήματα κατοικιών με δικά του έξοδα. Σε αντάλλαγμα, ο ιδιώτης μπορεί να εκμεταλλευτεί εμπορικά ένα μέρος των ακινήτων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται υποχρεωτικά ως κοινωνική στέγη σε δικαιούχους που ορίζει το κράτος.

Μηδενικό ενοίκιο και δικαίωμα αγοράς (Rent-to-Own)

Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στους όρους παραχώρησης των σπιτιών στους νέους 18-39 ετών. Οι δικαιούχοι θα καταβάλλουν ένα πολύ χαμηλό μίσθωμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ενοίκιο μπορεί να είναι ακόμη και μηδενικό. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα «Rent-to-Own», όπου μετά από ένα διάστημα μίσθωσης, ο δικαιούχος θα μπορεί να αγοράσει το σπίτι, με τα ενοίκια που κατέβαλε να αφαιρούνται από το τελικό τίμημα.

Τα επόμενα βήματα

Μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει στις πρώτες προσκλήσεις για την επιλογή αναδόχων σε μεγάλα οικόπεδα αστικών κέντρων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός «μοντέλου κοινωνικής δικαιοσύνης» που μετατρέπει την κρατική περιουσία σε πραγματική στέγη για όσους το έχουν ανάγκη.

