Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ανοίγουν οι αιτήσεις - Δωρεάν διακοπές έως 12 διανυκτερεύσεις

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να ανοίξει η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό 2026-2027 της ΔΥΠΑ, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να εξασφαλίσουν επιδοτούμενες ή και δωρεάν διακοπές διάρκειας έως και 12 διανυκτερεύσεων.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ανοίγει την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 και οι αιτήσεις ξεκινούν σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους, φέτος έρχεται νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με 300.000 vouchers και προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα εξελιχθεί σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος, ενώ από την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 - Τρίτη, 21.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1, 2 - Τετάρτη, 22.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 - Πέμπτη, 23.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 - Παρασκευή, 24.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 - Σάββατο, 25.04.2026

Όλοι οι ΑΦΜ - Κυριακή, 26.04.2026

Νωρίτερα φέτος το πρόγραμμα - 300.000 επιταγές

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026 - νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά - και θα διαρκέσει 13 μήνες. Συνολικά θα διατεθούν 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιταγή αποτελεί έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο και δίνει τη δυνατότητα διαμονής σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ.

Πού φτάνουν έως και 12 οι δωρεάν διανυκτερεύσεις

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής τους, με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο.

Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι:

Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν σε νησιά όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος

Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός Σποράδων)

Αυξημένη επιδότηση σε περιόδους αιχμής

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Παράλληλα, η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για καταλύματα σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), ενισχύοντας τις πληγείσες περιοχές.

Επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στη διαμονή, καθώς καλύπτει και μέρος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας

ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες

Για τους ανέργους ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών.

Πώς γίνεται η επιλογή

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω μοριοδότησης, με βάση κριτήρια όπως:

αναπηρία

μονογονεϊκή οικογένεια

αριθμός τέκνων

εισόδημα

προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με αντικειμενικό τρόπο, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος, για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη μοριοδότηση και εντάσσονται απευθείας στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ποιοι μένουν εκτός

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν:

όσοι λαμβάνουν αντίστοιχη επιδότηση από άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο

όσοι έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026 (με εξαίρεση ΑμεΑ και πολύτεκνους)

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στη διαδρομή:

Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Κοινωνικός Τουρισμός (ΔΥΠΑ).

Αιτήσεις και για παρόχους

Παράλληλα, από τις 21 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2026 μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και οι πάροχοι - τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα την προηγούμενη χρονιά εντάσσονται αυτόματα, εφόσον επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.